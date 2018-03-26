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Eskişehir'deki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 21:16 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden sürücünün geçen hafta Kütahya'da alkollü olarak özel halk otobüsü şoförlüğü yaparken yakalanan kişi olduğu belirlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu bildirildi.

Sabah saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolu Polis Okulu Kavşağında beton bariyerlere çarpan 34 PG 4748 plakalı otomobilin yaşamını yitiren sürücüsü İsmail Türkan'ın (31) 6 gün önce Kütahya'da polisin yaptığı kontrolde alkollü olarak özel halk otobüsü şoförlüğü yaparken yakalandığı ve ehliyetine 6 ay el konulduğu öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Kara'nın (28) tedavisi sürüyor.

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Eskişehir trafik kazası

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