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Eskişehir'deki yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 13:30 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 16 zanlıdan 9'u adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 9'u adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, aralarında örgüt elebaşı S.S'nin (32) de bulunduğu 16 zanlının sorgusu tamamlandı.

Zanlılardan 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bu arada, S.S. dahil, suça iştirak eden zanlılara ait 200 banka hesabı, İstanbul Kadıköy'de ultra lüks daire, lüks cip, 2 lüks otomobil, iş yeri ve şirketlere, Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konulduğu öğrenildi.

Örgüt elebaşı S.S'nin tüm mal varlığını yakınları ya da ilkokul mezunu çalışanlarının üzerine yaptığı, söz konusu kişilerin ise bu durumdan haberdar olmadığı belirtildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan ve hesaplarında bu yönde 133 milyon lira işlem bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik 22 Mayıs'ta operasyon düzenlemişti. Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı S.S'nin (32) de bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı.

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