Eskişehir'deki zehirlenme

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Han ilçesinde mantar zehirlenmesi sonucu öldükleri sanılan dede ve 2 torununun, otopsi raporuna göre çadırda ısınmak için kullandıkları piknik tüpünden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Aynı aileden 3 kişinin cenazesi, Çifteler ilçesinde toprağa verildi.
Çifteler ilçesinden Boynuyoğunlu Aşireti Köyleri ve Yaylası Koruma Derneği'nin düzenlediği şenliğe katılmak üzere Han ilçesinin Samanlı Yaylası'na gelen ve kurdukları çadırın önünde ölü bulunan Lütfi (69), torunları Rümeysa (7) ve Ramazan Talha Karaçam'ın (10), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda gerçekleştirilen otopsileri tamamlandı.
Topladıkları mantarları yemeleri sonucu zehirlendikleri sanılan dede ve 2 torununun, otopsi raporuna göre çadırda ısınmak için kullandıkları piknik tüpünden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
Dede ve torunlarının cenazeleri ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan Çifteler Çarşı Camisi'ne getirildi.
Buradaki cenaze törenine Karaçam ailesi, yakınları, İlçe Belediye Başkanı Metin Özen, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dede ve 2 torununun cenazeleri, namazın ardından gözyaşları içinde ilçe mezarlığına defnedildi.
Han ilçesinin Samanlı Yaylası mevkisinde dün piknik yapan Lütfi, oğlu Erkan (46) ve torunları Rümeysa ve Ramazan Talha Karaçam, kaldıkları çadırın önünde vatandaşlar tarafından hareketsiz bulunmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lütfi, Ramazan Talha ve Rümeysa Karaçam'ın öldüğünü belirlenmişti. Durumu ağır Erkan Karaçam, ambulans helikopterle ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.
Tedavi altına alınan Erkan Karaçam'ın hayati tehlikesi sürüyor.
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