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Eskişehir’e şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 00:50 | Son Güncelleme

Afrin’de bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin’in Eskişehir’deki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.Afrin’e bağlı Bilalköy yakınlarında teröristler ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Eskişehirli Uzman Çavuş Recep Çetin’in Emek Mahallesi Yasemin Sokak’ta bulunan baba evine askeri erkan tarafından acı haber verildi.

Afrin’de bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin’in Eskişehir’deki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.
Afrin’e bağlı Bilalköy yakınlarında teröristler ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Eskişehirli Uzman Çavuş Recep Çetin’in Emek Mahallesi Yasemin Sokak’ta bulunan baba evine askeri erkan tarafından acı haber verildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Çetin’in acı haberini alan baba Eyüp Çetin, anne Sevgi Çetin ve eşi Yeter Çetin’i askeri erkan sakinleştirirken, 112 Acil Sağlık ekipleri ise adreste hazır bulundu. Şehit haberini alan aile yakınları ve mahalleliler de taziye için gelmeye başladı.
Henüz 1,5 aylık kızı var
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit düşen Çetin’in 1 sene önce evlendiği, şehidin kızının 1,5 ay önce dünyaya geldiği öğrenildi. Ayrıca şehidin Eskişehir’in Günyüzü ilçesine bağlı Kavuncu Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu aktarıldı.

Eskişehir’e şehit ateşi düştü

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Eskişehir’e şehit ateşi düştü

Eskişehir’e şehit ateşi düştü
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Eskişehir’e şehit ateşi düştü

Eskişehir’e şehit ateşi düştü
3 / 6

Eskişehir’e şehit ateşi düştü

Eskişehir’e şehit ateşi düştü
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Eskişehir’e şehit ateşi düştü

Eskişehir’e şehit ateşi düştü
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Eskişehir’e şehit ateşi düştü

Eskişehir’e şehit ateşi düştü
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Eskişehir’e şehit ateşi düştü

Eskişehir’e şehit ateşi düştü
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