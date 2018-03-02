Eskişehir'e şehit ateşi düştü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- SURİYE'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in şehadet haberi Eskişehir'de oturan ailesine verildi.
Uzman çavuş Recep Çetin'in acı haberini Eskişehir'in Emek Mahallesi Yasemin Sokak'ta oturan baba Eyüp Çetin, anne Sevgi Çetin ve eşi Yeter Çetin'e eve gelen askeri yetkiler verdi. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı, evin önünde ambulans hazır bekletildi. İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanığı'nda görev yapan ve Afrin kırsalında şehit olan Recep Çetin'in bir buçuk aylık bir kızının olduğu belirtildi.
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