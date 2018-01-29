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Eskişehir'i ayağa kaldıran karar! Yüzlerce kişi zincir oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 22:35 | Son Güncelleme 6 saat önce

Eskişehir'de aralarında CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in de bulunduğu çok sayıda kişi el ele tutuşup zincir oluşturarak, Alpu Ovası’na yapılması planlanan kömürlü termik santrali protesto etti.

Eskişehir'i ayağa kaldıran karar! Yüzlerce kişi zincir oluşturdu

Sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrılar üzerine çok sayıda kişi bu akşam İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda biraraya geldi. CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP’li Kazım Kurt’un da aralarında bulunduğu kalabalık, ağızlarına ameliyathane maskesi takıp ele ele tutuştu. Porsuk Çayı kıyısında ve köprü üzerinde zincir oluşturan kalabalık Alpu Ovası’na yapılması planlanan kömürlü termik santrale karşı oldukları belirtti.

Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, "Biz sadece ve sadece çevre ve yaşam hakkını korumak için toplandık. Kömürlü termik santral yapılırsa Eskişehir’in turizmine, lületaşına, havasına, suyuna, marka değerine, ekonomisine ciddi anlamda zarar verecek. Herkesin kömürlü termik santrale karşı duyarlı olması gerekir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık alkış temposu tutup daha sonra dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
protesto Eskişehir CHP termik santral Alpu Ovası

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
doğru karar vatana millete hizmete hayır. tipik chp zihniyeti.....
ak parti baktı eslişehiri ele geçiremiyor yok etme kararı aldı yazıklar olsun böyle zihniyete
eskişehir baktılar cok yeşillik en güzel ve en az suc işlenen şehirlerden biri dediler orayada bi el atalım tam araplara pazarlamalık yerleride var
nerde yeşil nerde doga güzelligi akp orayı yok etmek için hizmet adı altında rant ugruna yok ediyor örnek karadeniz yalları. deniz koyuları yakılan trabzon ormanları yakılan köşkler
gidin beğenmndiğiniz bulgaristana bakın tüm çıplak arazilere güneş enerji tarlaları yapmışlar ve tüm şehirler arası yollardaki elektrik direkleri güneş enerji sistemiyle aydınlanıyor. bizim ülkemizde güneş daha fazla
bu zihniyet için, yapmak yerine yapmayı engellemek, hatta yapılmış olanıda yıkmak esastır. elektirik kesilince nerde devlet nerde millet söylemi, elektrik için yapılmaya çalışılan termik santral, nükleer santral yada barajlar için yeşili katletme söylemi. elektrik üretimi için alternatifiniz varsa bu doğa ve yeşil sevgisine bizde ortak olalım.
Ulan almanya çok fazla elektrik ürettiği için ihtiyaç fazlası elektriği fransa ya üstelik para vererek beleşe hediye ediyor biz neredeyiz yok ediyoruz doğayı , güneş paneli santrelleri kursanıza.
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