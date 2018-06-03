"Bunlardan 74'ü tamamlandı. Onlar konuşur, biz yaparız. Halep oradaysa Eskişehir burada. AK Parti Hükümeti 20 milyarlık yatırım yaptı. Bütün yollar Afyon kaymağı gibi oldu. Eskiden Bilecik’ten Eskişehir'e zor gelinirdi, şimdi ise daha konforlu bir şekilde gelebiliyorsunuz. Yüksek Hızlı Tren'in hayata geçmesiyle öğrenciler, vatandaşlar daha kolay ulaşım imkanı buluyor. Eskişehir eğitimde bir merkez. Son çıkan kanunla Eskişehir Teknik Üniversitesi kuruldu. Hayırlı olsun. Vakit Eskişehir vakti. Buradaki Anadolu, Açıköğretim ve Eskişehir Osmangazi üniversitelerinin yanı sıra teknik üniversitenin açılmasıyla öğrenci sayısı 100 bini bulacak. Bu, bir şehir nüfusu demek."

İki yıl önce kente geldiğinde 81 müjdenin sözünü verdiklerini ifade eden Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı ziyaret eden Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 62 milyon liralık yatırımla yapımı tamamlanan 8 tesisin açılışı ve orman iftarı için kente geldiğini söyledi.

ESKİŞEHİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Eskişehir'in turizm potansiyelini değerlendirmek ve tabiat turizm potansiyelinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesini sağlamak maksadıyla Eskişehir Tabiat Turizmi Master Planı ve Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı hazırlanmıştır. Projenin hayata geçmesiyle Eskişehir'i tabiat turizminin merkezi yapacağız." dedi.

- "585 okul bahçesine 105 bin 300 fidan dikildi"

Eroğlu, bakanlık olarak son 15 yılda 1 milyar 600 milyon liralık yatırımı Eskişehir'e kazandırdıklarını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskişehir'e 9 baraj ve 8 gölet inşa ettik. 105 bin 370 dekar araziyi sulamaya açtık. 69 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 1 şehir ormanı, 8 bal ormanı ve 13 mesire yeri tesis ettik. 27 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu, 3 Havaalanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu ve 1 yıldırım tespit ve takip sistemi kurduk. Hızlı bir ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Eskişehir artık daha yeşil. 585 okul bahçesine 105 bin 300 fidan dikildi. Okul bahçelerine, öğrencilere ve vatandaşlara 75 bin fidan dağıtıldı. Eskişehir’de 2 tabiat parkı, 9 tabiat anıtı, 1 geyik üretim merkezi, 3 yaban hayatı, 29 avlak sahası bulunmaktadır."

Türkiye'deki sağlık sisteminin ABD'den daha iyi durumda olduğuna işaret eden Eroğlu, "Bu durumdan gurur duymamız lazım. Kente bin 81 yataklı modern, 5 yıldızlı otel konforunda Şehir Hastanesi kuruluyor. Eskişehir'in turizm potansiyelini değerlendirmek ve tabiat turizm potansiyelinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesini sağlamak maksadıyla Eskişehir Tabiat Turizmi Master Planı ve Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı hazırlanmıştır. Projenin hayata geçmesiyle Eskişehir'i tabiat turizminin merkezi yapacağız." diye konuştu.

Bakan Eroğlu, daha sonra, Vilayet Meydanı'nda Orman Genel Müdürlüğünce verilecek iftar öncesi 62 milyon liralık yatırımla yapımı tamamlanan 8 tesisin açılışını Vali Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay ve öteki ilgililerle gerçekleştirdi.

