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Eskişehirli mermerciler İzmir’de fuara katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:35 | Son Güncelleme

Eskişehir Mermerciler Derneği üyeleri, İzmir 24’üncü Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı.Eskişehir’den 38 firma, İzmir’e giderek fuardaki yeni teknolojileri görme imkanı buldu.

Eskişehirli mermerciler İzmir’de fuara katıldı

Eskişehir Mermerciler Derneği üyeleri, İzmir 24’üncü Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı.
Eskişehir’den 38 firma, İzmir’e giderek fuardaki yeni teknolojileri görme imkanı buldu. Eskişehir Mermerciler Derneği Başkanı Abdulkadir Sönmez, “İzmir 24’üncü Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarında 30 ülke ve Türkiye’den 48 ilden katılımcılar var. Şehrimizden de 5 firma bu fuarda standı bulunuyor. Biz de Eskişehir’den 38 firma ile Eskişehir Ticaret Odası’nın katkılarıyla bu fuara katıldık. Fuardan memnun kaldık. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılara rağmen 2018 için bize umut veren bir fuar oldu" dedi.

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