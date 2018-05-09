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Eskişehirli öğrenciler "trafik dedektifi" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 15:33 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde OPET'in desteğiyle 5 yıldır sürdürülen ve bugüne kadar 4 milyon öğrenciye ulaşan "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Eskişehir’de düzenlenen eğitime katılan 600 öğrenci "trafik dedektifi" unvanı aldı

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye genelinde OPET'in desteğiyle 5 yıldır sürdürülen ve bugüne kadar 4 milyon öğrenciye ulaşan "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Eskişehir’de düzenlenen trafik güvenliği eğitimine katılan 600 öğrenci "trafik dedektifi" oldu.

Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştiren trafik güvenliği eğitiminde, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü özel eğitim kadrosu tarafından çocuklara sunum yapıldı.

Nermin Özdemir Anaokulu, Vali Ali Fut Güven Anaokulu, Ülkü İlkokulu, TEI Alparslan İlkokulu, Reşat Benli İlkokulu, Mustafa Kemal İlkokulu, Mualla Zeyrek İlkokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu'ndan öğrencilerin katıldığı eğitim kapsamında, trafik kurallarının günlük hayatta nasıl etkin kullanılabileceği konusunda bilgiler verildi.

OPET’in maskotu OPEDO'nun da organizasyona renk kattığı etkinlikte, interaktif eğitimle öğrencilerin örnek olaylarda rol almaları sağlandı.

Geleceğin sürücü adaylarını, trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürme hedefiyle Türkiye’nin dört bir yanında yürütülen "Trafik Dedektifleri Projesi" ile bugüne kadar 4-17 yaşlarındaki yaklaşık 4 milyon çocuk ve gencin yanı sıra ailelere trafik bilinci aşılanıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Polis Eşleri Derneği ve OPET'in ortaklığında yürütülen projeyle eğitimlere katılan çocuk ve gençlere "trafik dedektifi" unvanı verilerek trafik konusunda bilinçli bir davranış modeli geliştirmeleri amaçlanıyor.

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Eskişehir OPET trafik Trafik Dedektifi eğitimi

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