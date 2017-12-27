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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. son bölüm: Nevzat öldü, Davut geri döndü sosyal medya patladı! EDHO 87. bölüm yeni fragman ne zaman?

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 11:44 | Son Güncelleme 2 saat önce

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm pek çok önemli gelişme ile izleyicilerin beğenisini topladı. Özellikle hain Nevzat'ın hak ettiğini alması ve Davut'un ölmemiş olduğunun açıklanması sevinçle karşılandı. İşte kaçıranlar veya yeniden izleyecekler için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm detayları ve izleme linki... Ayrıca EDHO yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak sorusunun cevabı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. son bölüm: Nevzat öldü, Davut geri döndü sosyal medya patladı! EDHO 87. bölüm yeni fragman ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. bölüm son zamanların en beğenilen bölümü oldu. Dizi de geçekleşene önemli olaylar ve sahneler izleyiciden tam not aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde özellikle hain Nevzat'ın kafasına sıkılan kurşun ile Davut'un yaşıyor oluşu sevinçle karşılandı. Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır ile Meryem'in kızlarının acısını paylaştıkları duygusal sahne de sosyal medyada bolca paylaşıldı.

Son bölümde yaşanan bir diğer önemli gelişme de Ömer'in teslim olması oldu. Ömer, Hızır'a haber vermen teslim olma kararı aldı ve Hızır bunu ancak polisler kapıya geldiğinde öğrendi. Meryem oğlunun kararının arkasında dururken Hızır, oğlunun helalleşme isteğine sırtını döndü.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü kaçırdıysanız aşağıdaki bağlantıdan dizinin don bölümünü izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir. Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterecektir. Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulurlar. Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olacaktır.

EDHO SON BÖLÜMÜ İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Bu hafta dizide yaşanan sürpriz gelişme sosyal medyaya da yansıdı. İzleyiciler Davut2un geri dönmesine dair şaşkınlıklarını Twitter ve Facebook'tan paylaştılar. Ayrıca Hızır ile karısının duygusal anları da sosyal medyada en çok paylaşılan EDHO sahnelerinden biri oldu.

Oldukça beğenilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm Nevzat'ın ihanetinin karşılığını alması ile de övgü topladı. Nevzat'ın yaptığı hainliğinin karşılığını alması izleyicileri sevindirdi.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Pek çok dizi son bölüm sonrası hemen yeni bölüm fragmanı yayımlarken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da böyle olmuyor ve EDHO hayranları merak içinde kalıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. Bölüm fragmanı önceki yeni bölüm fragmanları gibi bu hafta Cumartesi akşamı veya Pazar günü çıkacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
lan bi gününüz bi gününüzü tutsun herkes ölüyo sonradan canlanıyo kime inanıcaz
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