Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. son bölüm: Nevzat öldü, Davut geri döndü sosyal medya patladı! EDHO 87. bölüm yeni fragman ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. bölüm son zamanların en beğenilen bölümü oldu. Dizi de geçekleşene önemli olaylar ve sahneler izleyiciden tam not aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde özellikle hain Nevzat'ın kafasına sıkılan kurşun ile Davut'un yaşıyor oluşu sevinçle karşılandı. Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır ile Meryem'in kızlarının acısını paylaştıkları duygusal sahne de sosyal medyada bolca paylaşıldı.

Son bölümde yaşanan bir diğer önemli gelişme de Ömer'in teslim olması oldu. Ömer, Hızır'a haber vermen teslim olma kararı aldı ve Hızır bunu ancak polisler kapıya geldiğinde öğrendi. Meryem oğlunun kararının arkasında dururken Hızır, oğlunun helalleşme isteğine sırtını döndü.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü kaçırdıysanız aşağıdaki bağlantıdan dizinin don bölümünü izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir. Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterecektir. Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulurlar. Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olacaktır.