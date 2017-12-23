Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer şok etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor Heyecanla izlenen dizinin son bölümünden sonra yeni bölüm fragmanı Google'da aranmaya başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde Hızır, kaptan kod adlı adamın Nevzat olduğunu yani kendisinin ölüm emrini veren ve kızının ölüm sebebi olduğunu öğrendikten sonra ilk işi Ünal ile Ekrem'e bunun hesabının sorar. Bu yüzden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı dörtgözle bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. yeni bölüm fragmanı geçen haftalarda olduğu gibi Pazar günü yayınlanabilir. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. yeni bölüm fragmanı için tıklayınız

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, söz verdiği gibi söyledikleri karşısında Mürsel'i serbest bırakır. Fakat masadakiler, Nevzat ismi ile birlikte kendi geleceklerini düşünmeye başlarlar. Bu yüzden Hızır'dan habersiz olarak onun serbest bıraktığı Mürsel Kara'yı öldürmek için plan yaparlar. Bu planda intikam arzusu ile yaşayan Canan'ı da katarlar. Fakat ona verdikleri silah boş çıkar. Onu öldürme işi ise hapiste iken yaralanmasını sağladığı Tipi Murat'a düşer. İşte Mürsel Kara'nın infaz edildiği sahne...