Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer şok etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor Heyecanla izlenen dizinin son bölümünden sonra yeni bölüm fragmanı Google'da aranmaya başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde Hızır, kaptan kod adlı adamın Nevzat olduğunu yani kendisinin ölüm emrini veren ve kızının ölüm sebebi olduğunu öğrendikten sonra ilk işi Ünal ile Ekrem'e bunun hesabının sorar. Bu yüzden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı dörtgözle bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. yeni bölüm fragmanı geçen haftalarda olduğu gibi Pazar günü yayınlanabilir. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. yeni bölüm fragmanı için tıklayınız
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, söz verdiği gibi söyledikleri karşısında Mürsel'i serbest bırakır. Fakat masadakiler, Nevzat ismi ile birlikte kendi geleceklerini düşünmeye başlarlar. Bu yüzden Hızır'dan habersiz olarak onun serbest bıraktığı Mürsel Kara'yı öldürmek için plan yaparlar. Bu planda intikam arzusu ile yaşayan Canan'ı da katarlar. Fakat ona verdikleri silah boş çıkar. Onu öldürme işi ise hapiste iken yaralanmasını sağladığı Tipi Murat'a düşer. İşte Mürsel Kara'nın infaz edildiği sahne...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm finalinde ise herkesi şok eden bir gelişme yaşanır. Hızır'ın oğlu Ömer "Birini öldürdüm. Ben de katil oldum" demesi aileyi şaşkına çevirir. Hızır'ın, Meryem'e kızının katilinin kim olduğunu söyleyeceğini ama hiçbirşey yapmaması için söz vermesini ister. Hatta cebinden çıkardığı boşanma kağıdı ile onları korumanın planlarını anlatır. Çünkü katil Nevzat'tır. Nevzat'ı öldürmesi halinde Meryem'in Ömer ile birlikte İstanbul'u terketmesini istemişti. Fakat Ömer'in son dakikada birini öldürdüğünü söylemesi, yapılan bütün planları altüst etti. Ömer kimi, neden öldürdü? Hızır bu konuda ne yapacak? Bu soruların cevabı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde fragmanında cevaplanacak mı merakla bekleniyor. İşte Ömer'in itiraf ettiği sahne...
"Madem gidiyorum, Ünal ile Ekrem'i de götüreyim!"
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır Çakırbeyli en büyük darbeyi hiç beklemediği yerden almıştır. Zeynep'in ölümünün arkasından Nevzat'ın çıkması hem Çakırbeyli ailesinin hem de Ünal Kaplan'ın masasının akıbeti açısından büyük önem taşır. Yüzleştiği gerçekle yıkılan Hızır'ın şahsi bir zafiyet göstermesi halinde ortalık toz duman olacaktır. Bu yüzden Ekrem başta olmak üzere tüm masa üyeleri kendilerini kurtarmak için harekete geçerler. Masanın Hızır'dan gizli yaptığı planlardan nasibini alan ilk kişi Mürsel olacaktır. Kurduğu oyunda asıl köşeye sıkışan Nevzat'ın ise başına geleceklerden nasıl kurtulacağı merak konusudur.
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