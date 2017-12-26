Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. yeni bölüm izle: EDHO'da Nevzat, Hızır'dan önce harekete geçti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. bölüm fragmanında Ömer'in katil olması ile birlikte Hızır, Nevzat'ı ortadan kaldırma işinden önce masadakileri ikna etmek, arkasında kimler var öğrenmek ister. Fakat Nevzat aynı şekilde Ünal ile pazarlığa girişir. Nevzat, masa olarak Hızır'ın yanında olmamak için ne istediklerini öğrenmek ister. Fragmanda izleyicilerin de gözünden kaçmayan bir sahnede Ünal'ın arkasındaki sarı balıkçı yağmurluğu giyen biri gözüküyor. Bu kişi için yapılan yorumlar ise öldü bilinen istihbaratçı Davut.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. bölümü merakla bekleniyor. Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Salı günlerinin vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde fırtına kopacak gibi gözüküyor. Geçen bölümde Nevzat'ın kendisinin ölüm emrini verdiğini ve kızının ölümüne sebep olan kişinin, Kaptan kod adlı istihbaratçının Nevzat olduğunu öğrenen Hızır, Ünal'ın söyledikleri ile birlikte iyice emin olur. Fakat karşısındaki Nevzat olduğu için önce Meryem ile Ömer'in İstanbul'u terketmesini söyler ve ona boşanma kağıtlarını verir. Fakat bu sırada gelen Ömer "Birisini öldürdüm" diyince ortalık karışır. Hızır'ın Nevzat planı askıya alınır. Ömer kimi öldürdü merak edilmektedir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı son sahnesi ise izleyenleri heyecanlandırdı. Masa toplantısına baskın yapan Nevzat, masadaki 3 Çakırbeyli (Hızır, İlyas ve Alparslan)'nin alınmasını istiyor. İlyas ile Alparslan, karşı koymak için ayağa kalkıyor fakat silah darbesiyle yere yıkılıyorlar. Yeni bölümde bu sahnede Hızır'ın merak ettiği masada kim arkasında olacak sorusu cevabını bulacak mı merakla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. yeni bölümü bu akşam atv'de 20.00'da başlayacak. Aşağıdaki atv canlı yayın linkinden diziyi online olarak izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle (atv canlı yayın)

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde; Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir.

Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterecektir.

Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulurlar. Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olacaktır.