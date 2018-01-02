Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte atv yayın akışı 2 Ocak Salı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Ekranların en çok dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Nevzat'ın ölmesi sonrasında biraz rahatlayan Hızır, Ömer'in yine son dakika haberi ile şok yaşadı. Ömer, vicdan azabı çekmekten ise polise teslim olup hapiste yatmayı tercih etmişti. Bu da Hızır'ın bir kez daha yaptığı planlarını bozmuştu. Çünkü Ömer'i hapiste korumak zorunda kalacaktı. Bu sahne ile sonra eren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu fakat henüz yayınlanmadı. Şimdi merakla bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm var mı diye soruluyor.
Atv'nin 2 Ocak Salı günü yayın akışına bakıldığı zaman Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gözüküyor. Fakat bu akşam dizi özel bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak tam olarak belli değil. En erken tarih bir hafta sonra 9 Ocak Salı günü. Fakat her sene başında dizilerde bazı ertelemeler olabilir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, geçen sene de yılbaşı sonrası yeni reklam anlaşmaları nedeniyle iki haftalık bir gecikme yaşamıştı. Yapımcıdan ve kanaldan kesin bir açıklama yok. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı bu akşam diziden sonra yayınlanabilir. Takip etmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. yeni bölüm fragmanı için tıklayınız
2 OCAK SALI ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
13:55 Cennet'in Gözyaşları 11. bölüm
16:00 Esra Erol'da 517. Bölüm
19:00 atv Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz özel bölüm
23:30 Yabancı Sinema "Şu An Muhteşem"
01:05 Yabancı Sinema "Killing Salazar"
02:45 Yerli Sinema "72. Koğuş"
04:10 Aşk Ve Mavi
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