Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır, oğlu için ne yapacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. yeni bölüm fragmanının yayınlanmasını merakla bekleniyor. Heyecanla izlenen dizinin son bölümünden sonra yeni bölüm fragmanı Google'da aranmaya başlandı. Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı ve atv'de Salı günleri ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde aksiyon sahneleri ile büyük heyecan yaşattı. Nevzat, Hızır'ın kendisini öldürmek istemesi yüzünden erken davranıp masadakiler ile anlaşmak istedi. Fakat Hızır, masadakilere güvenmediği için önlemini almış ve planını yapmıştı. Nevzat ava giderken avlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde ise en çarpıcı sahne, öldüğü sanılan Davut'un Ünal Bey ile görüşme sahnesi oldu. Dizinin final sahnesinde ise Ömer, yine babasını zor durumda bırakacak bir hamle yaptı. Hızır'ın buna tepkisi ise çok sert oldu. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır ile Nevzat'ın karşılıklı hamleleri vardı. Hızır, Ömer'in birini öldürmesi sonrasında Nevzat'ın bunu koz olarak kullanacağını biliyordu ve bu yüzden harekete geçti. Bu yüzden Hızır, masada Nevzat'ın ölmesi için arkasında kimler olacak merak ediyor. Nevzat ise masadakiler ile Hızır'ın ortadan kaldırılması için pazarlığa girişiyor. Hızır, Nevzat'ı ele geçirmek için planını yapıyor. Ekrem ve Ünal Bey başta olmak üzere masadakiler Nevzat'ın ölmesine destek olmuyor. Nevzat için el kaldırılan ise Hızır, İlyas, Alparslan ve Kimsesiz Yaşar oldu. Fakat Hızır, yaptığı plan ile Nevzat'ı ele geçiriyor. İşte son bölümde Nevzat'ın öldüğü sahne...