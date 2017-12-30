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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır, oğlu için ne yapacak?

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 08:50 | Son Güncelleme 6 saat önce

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. geçtiğimiz Salı günü ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde beklenmedik gelişmeler yaşandı. Nevzat, masa ile anlaşıp Hızır'ı ortadan kaldırmak isterken tuzağa düşüyor ve Fahri tarafından öldürüldü. Diğer yandan herkesin öldüğünü sandı Davut geri döndü. Ünal ile konuşması heyecanla izlendi. Ömer ise Hızır'dan habersiz teslim olmaya karar verdi. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır, oğlu için ne yapacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. yeni bölüm fragmanının yayınlanmasını merakla bekleniyor. Heyecanla izlenen dizinin son bölümünden sonra yeni bölüm fragmanı Google'da aranmaya başlandı. Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı ve atv'de Salı günleri ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde aksiyon sahneleri ile büyük heyecan yaşattı. Nevzat, Hızır'ın kendisini öldürmek istemesi yüzünden erken davranıp masadakiler ile anlaşmak istedi. Fakat Hızır, masadakilere güvenmediği için önlemini almış ve planını yapmıştı. Nevzat ava giderken avlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde ise en çarpıcı sahne, öldüğü sanılan Davut'un Ünal Bey ile görüşme sahnesi oldu. Dizinin final sahnesinde ise Ömer, yine babasını zor durumda bırakacak bir hamle yaptı. Hızır'ın buna tepkisi ise çok sert oldu. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır ile Nevzat'ın karşılıklı hamleleri vardı. Hızır, Ömer'in birini öldürmesi sonrasında Nevzat'ın bunu koz olarak kullanacağını biliyordu ve bu yüzden harekete geçti. Bu yüzden Hızır, masada Nevzat'ın ölmesi için arkasında kimler olacak merak ediyor. Nevzat ise masadakiler ile Hızır'ın ortadan kaldırılması için pazarlığa girişiyor. Hızır, Nevzat'ı ele geçirmek için planını yapıyor. Ekrem ve Ünal Bey başta olmak üzere masadakiler Nevzat'ın ölmesine destek olmuyor. Nevzat için el kaldırılan ise Hızır, İlyas, Alparslan ve Kimsesiz Yaşar oldu. Fakat Hızır, yaptığı plan ile Nevzat'ı ele geçiriyor. İşte son bölümde Nevzat'ın öldüğü sahne...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüme ise final sahnesi yine damgasını vurdu. Ömer, vizdan azabı sonrasında polise teslim olmaya karar verdi. Hızır ise kendisinden habersiz böyle olaya girişmelerinden dolayı sinirlenir. Ömer, evdeki herkes ile teker teker vedalaşırken Hızır, buna tepki koyarak sırtını döndü. Bu sahneler sonrasında sona eren dizinin son bölümü sonrasından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak merak edilmeye başlandı. Fenomen dizinin yeni bölüm fragmanları her pazar günü yayınlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. yeni bölüm fragmanı için tıklayınız

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir. Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterecektir. Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulurlar. Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. son bölüm: Nevzat öldü, Davut geri döndü sosyal medya patladı! EDHO 87. bölüm yeni fragman ne zaman?
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