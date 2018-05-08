Eşkiya Hamido, 104 yaşında hayatını kaybetti

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te 47 yıl boyunca dağlarda eşkıyalık yapan 'Eşkıya Hamido' lakaplı Hamit Aldemir, 104 yaşında hayatını kaybetti.
Siirt'te uzun yıllar dağlarda eşkıyalık yaptıktan sonra 1967 yılında silah bırakan 'Eşkıya Hamido' lakaplı Hamit Aldemir, dün gece kaldığı torunlarının evinde solunum yetmezli nedeniyle hayatını kaybetti. Hamit Aldemir, bugün yakınları ve çok sayıda kişi tarafından kent merkezindeki Şeyh Musa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Hamit Aldemir, terör örgütü PKK'ya silah bırakması gerektiği konusunda da çağrılarda bulunmuştu.
FOTOĞRAFLI
Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi
Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!
Tüyleriniz diken diken olacak! Çocuklarını tabletle kandırıp...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama
Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!
AK Partili vekillerin Abdullah Gül'le gizemli toplantısı
İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı
Fuhuş operasyonunda Gürcü kadın dolaptan çıktı!
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum