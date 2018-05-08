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Eşkiya Hamido, 104 yaşında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 13:39 | Son Güncelleme

 SİİRT'te 47 yıl boyunca dağlarda eşkıyalık yapan 'Eşkıya Hamido' lakaplı Hamit Aldemir, 104 yaşında hayatını kaybetti.

Eşkiya Hamido, 104 yaşında hayatını kaybetti

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te 47 yıl boyunca dağlarda eşkıyalık yapan 'Eşkıya Hamido' lakaplı Hamit Aldemir, 104 yaşında hayatını kaybetti.
Siirt'te uzun yıllar dağlarda eşkıyalık yaptıktan sonra 1967 yılında silah bırakan 'Eşkıya Hamido' lakaplı Hamit Aldemir, dün gece kaldığı torunlarının evinde solunum yetmezli nedeniyle hayatını kaybetti. Hamit Aldemir, bugün yakınları ve çok sayıda kişi tarafından kent merkezindeki Şeyh Musa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Hamit Aldemir, terör örgütü PKK'ya silah bırakması gerektiği konusunda da çağrılarda bulunmuştu.

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