HABER

Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 14:38 | Son Güncelleme

Siirt’te uzun yıllar dağlarda eşkıyalık yapan 'Eşkıya Hamido' lakaplı Hamit Aldemir, hayatını kaybetti. Aldemir, son röportajında, terör örgütü PKK’nın eylemlerine tepki göstererek, silahla bir yere varılmayacağına dikkat çekmişti.

1950'li yıllarda Siirt merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde çok sayıda adamıyla dağlara çıkarak eşkıyalık yapan ve 'Eşkıya Hamido' lakabıyla bilinen Hamit Aydemir, ikamet ettiği Bahçelievler Mahallesi’ndeki apartman dairesinde 104 yaşında hayatını kaybetti. Aldemir'in cenazesi otopsinin ardından Şeyh Süleyman Mezarlığı’nda defnedildi.

1967 yılında silahını bırakarak, teslim olan Aldemir, cezasını çektiği cezaevinden tahliye olduktan sonra güvenlik korucusu olarak, terör örgütü PKK’ya karşı mücadele vermişti.

e1

PKK'YA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Aldemir, 14 Ekim 2016’da, İHA’ya verdiği son röportajında da, terör örgütü PKK’ya ve yaptığı eylemlere tepki göstermişti. Hiçbir silahlı gücün devletle baş edemeyeceğini belirten Aldemir, “Devlet kimsenin düşmanı değildir. Devlet, bütün halkının barış içinde, kardeşçe yaşamasını istiyor. Devlet boşu boşuna kimseye zarar vermez. Ben sana zarar vermezsem devlet gelip bana zarar vermez. PKK silahla hiçbir yere varamaz, zulümle kimse hiçbir yere varmamış, varamaz da. Devlet kimdir, devlet biziz. Kimse Türkiye'yi dize getiremez. Biz kaç sene eşkıyalık yaptık ne oldu. Ömrümün yarısını dağlarda geçirdim” diyerek, terör örgütü PKK’ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu.

e3

İHA

Eski milletvekilinin yerini açıkladıEski milletvekilinin yerini açıkladı
Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalarÇorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siirt Hamit Aldemir PKK Eşkıya Hamido

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

Alişan - Buse Varol'a düğünde servet takıldı! İşte altınların değeri...

Alişan - Buse Varol'a düğünde servet takıldı! İşte altınların değeri...

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

2018 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesi önemi nedir?

2018 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesi önemi nedir?

Son dakika! Yunanistan'dan skandal karar

Son dakika! Yunanistan'dan skandal karar

İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!

İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!

MİT paketledi! Skandallar art arda ortaya çıktı

MİT paketledi! Skandallar art arda ortaya çıktı

Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi!

Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.