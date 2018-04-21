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Eskiyi yeniyle harmanlayan kadınlar ‘kırk yama’ sergisi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 08:05 | Son Güncelleme

Nazillili kadınların el emeği göz nuru kırk yama eserleri sergi salonunda görücüye çıktı.

Nazillili kadınların el emeği göz nuru kırk yama eserleri sergi salonunda görücüye çıktı. Geleneksel kıyafetlerden oluşan ve Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO kursiyerlerinin hazırladığı eserler Nazilli Belediyesine ait Lütfi Selek Kültür Merkezinde sergileniyor.
Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, okul müdürleri, sanatseverler, kursiyer yakınları ve kursiyerlerin katıldığı açılış töreninin ardından sergiyi gezen konuklar birbirinden ilgin geleneksel kıyafetleri büyük beğeni ile izledi. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Kurs Eğitmeni Nihal Erbakan’ın rehberliğinde sergiyi gezen davetliler eserler hakkında bilgi aldılar. Sergiyi gezen Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Küçük, “Tam anlamıyla el emeği ürünler. Eski sandıklardan çıkardıkları kumaşları yeni kumaşlarla birleştirerek güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Ellerine yüreklerine sağlık” dedi.

Çeyiz sandıklarından çıkanlar yenilerle harmanlandı
Makine kullanılmadan ve tamamı el emeği ile yapılan eserler hakkında bilgi veren Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Kurs Eğitmeni Nihal Erbakan, “Yatak örtülerinden en ufak çalışmalara kadar elde eski geleneklerimizden olan ‘Kırk Yama’ sanatını yaşatmaya çalıştık. Kullandığımız kumaşlar içinde yeni kumaşlarda var, fakat biz genelde sandıkta unutulmuş, yerel dokunması bile kalmamış olan kumaşları da kullanmaya özen gösteriyoruz. Kısacası, Çeyiz Sandıklarından çıkanlar yenilerle harmanlandı. Kayıtlı 27 kursiyerimiz var ama bu çalışmalarımızı 23 kursiyerimizle tamamladık. Geçtiğimiz yıl 23 Ekimde çalışmalarımıza başladık. Bugün de tamamlamış olduğumuz ürünlerimizi sergiledik. Bu sene ciddi çalışmalara imza attık. Giysilere çok ağırlık verdik. Yarışmalara katıldık. Sarı Kız Efsanesi’ni anlatan bir çalışma ile Balıkesir’de mansiyon ödülü aldık. Diğer eserimizle de Çanakkale’de İlyada konulu çalışmamızla ikincilik ödülü aldık. Son eserimizde yayınlanmaya değer olarak sergileniyor. Çalışmalarımız sürecek” dedi.

Eskiyi yeniyle harmanlayan kadınlar ‘kırk yama’ sergisi açtı

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Eskiyi yeniyle harmanlayan kadınlar ‘kırk yama’ sergisi açtı

Eskiyi yeniyle harmanlayan kadınlar ‘kırk yama’ sergisi açtı
2 / 6

Eskiyi yeniyle harmanlayan kadınlar ‘kırk yama’ sergisi açtı

Eskiyi yeniyle harmanlayan kadınlar ‘kırk yama’ sergisi açtı
3 / 6

Eskiyi yeniyle harmanlayan kadınlar ‘kırk yama’ sergisi açtı

Eskiyi yeniyle harmanlayan kadınlar ‘kırk yama’ sergisi açtı
4 / 6

Eskiyi yeniyle harmanlayan kadınlar ‘kırk yama’ sergisi açtı

Eskiyi yeniyle harmanlayan kadınlar ‘kırk yama’ sergisi açtı
5 / 6

Eskiyi yeniyle harmanlayan kadınlar ‘kırk yama’ sergisi açtı

Eskiyi yeniyle harmanlayan kadınlar ‘kırk yama’ sergisi açtı
6 / 6

Eskiyi yeniyle harmanlayan kadınlar ‘kırk yama’ sergisi açtı

Eskiyi yeniyle harmanlayan kadınlar ‘kırk yama’ sergisi açtı
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