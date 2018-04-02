ESKKK’da Başkan Saraç 4. kez güven tazeledi

Aydın ve Muğla illerindeki esnaf ve sanatkarlara hizmet veren S.S. 3. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği olağan genel kurulu Birliğe ait Fethiye Çalış’ta bulunan sosyal tesislerde yapıldı. Kongrede Birlik Başkanı Necip Saraç, tüm delegelerin oyunu alarak 4. Kez güven tazeledi.

Kongrede konuşan Birlik başkanı Necip Saraç, esnaf ve sanatkara en iyihizmeti verme gayretinde olduklarını belirterek kuruluşundan bu yana birliğe hizmeti geçen tüm idareci ve personele teşekkür edip, hayatta olmayanlara da rahmetle yad etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde, vatan savunmasında ve halkın huzur ve güveni için gözünü hiç kırpmadan şehadet şerbetini içen şehitlere rahmet dileyen Başkan Saraç, Mehmetçiğe polislere yürütmekte oldukları operasyonlarda başarı dileklerini sundu.

“Plasmanımız yüzde 24 artarak 813 milyon TL’ye yükseldi”

Bölge Birliğine bağlı 43 kooperatifin 2016 yılında verilen 654 milyon TL’lik plasman toplamının, 2017 yılı sonu itibariyle yüzde 24 artarak 813 milyona yükseldiğini kaydeden Başkan Necip Saraç, “Kooperatiflerimizce 2016 yılında kullandırılan kredi miktarı 640 Milyon TL’den TL.den yüzde 24 artarak 2017 yılında 795 milyon TL’ye çıkmıştır. Bu kredi tutarını plasman dahilinde 26 bin 417 kayıtlı ortaktan 16 bin 896’sı kullanmıştır. 2017 yılında ortak başına ortalama kredi tutarı 57 bin 500,00 TL’dir. 2017 yılında kooperatiflerimizin ortak sayısı yüzde 2,6 oranında artış göstermiş, kredi kullanan ortak sayısında yüzde 7 oranında artış görülmüştür” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimler sonucu Neçip Saraç S.S: 3. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği’nin Yönetim kurulu başkanlığına getirilirken, Süleyman Can ve Halit Şakar başkan vekilliğine, İsmail Başoğlu, Refik Karataş, Hüsamettin Karaşahin, Memduh Gölcük, Mehmet Şencan, Salih Kozalı, Nurol Paskal ve Celal Özden yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

Denetleme Kurulu üyeleri Hüseyin Ekinci, Azim Çetin ve Ali Yelken’in görev sürelerinin devam ettiği belirtildi.