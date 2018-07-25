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Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 10:18 | Son Güncelleme

Bursa'da internet üzerinden tanıştığı eskortla ilişkiye giren 26 yaşındaki M.G., 'memnun kalmadım' diyerek kadına dehşeti yaşattı. Zanlı, 27 yaşındaki Ç.Ö.'ye verdiği 150 TL'yi, bacağına bıçak batırarak tehdit edip geri aldı. Kadının şikayetiyle genç hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

DHA'nın haberine göre; Olay, 26 Haziran'da meydana geldi. M.G., internette eskort sitesi üzerinden iletişim kurduğu Ç.Ö. ile 150 TL karşılığında anlaştı. M.G., evine gittiği kız ile ilişkiye girdikten sonra memnun kalmadığını söyleyerek parasını geri istedi. Ç.Ö.'nün karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. M.G., yanındaki bıçağı çıkarıp kızın sağ bacağının üst trafına batırarak parasını alıp evden ayrıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden ve yarasının basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir olduğu anlaşılan Ç.Ö., polise olayı anlatarak şikayetçi oldu. M.G., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Olayla ilgili savcının hazırladığı iddianame, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık hakkında, 'silahla gece vakti yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. M.G., savunmasında suçlamayı kabul etmedi. Ç.Ö.'nün iki seans için ısrar etmesi üzerine anlaşamadıklarını ve evden ayrıldığını ileri süren M.G., "Kesinlikle bıçaklamadım. Zaten evden çıktıktan sonra karşısında bulunan marketin önünde arabanın içinde yarım saat bekledim. Öyle bir şey yapsaydım, olay yerinden kaçardım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

'MEMNUM KALMADIM'

Ç.Ö. ise iddianamedeki fadesinde, M.G.'nin, ilişkiye girmelerinin ardından memnun kalmadığını söyleyerek parayı geri istediğini, vermek istemeyince de bacağından bıçakladığını iddia ederek şikayetçi olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa eskort tehdit yağma

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Bir ülkede eskort yani fuhuş yapan fahişe "bacağımdan bıçakladı" diye (büyük ihtimal iftira) olan bir gerekçeyle dava açıp mahkemeyi meşgul edebiliyorsa ve onunla ilişkiye giren herif de memnun kalmadım diye gündemi meşgul edebiliyorsa o ülke bitmiştir.
dolar 5e dayanmış, tek seansa 150 az bile. it herif para verdin diye kölen mi oldu o kız
eskortluk parayla fuhus yapmak yasak değilmi erkeği anladık onda tamam haklı olabilir ama kadına da ceza verilmeli
ikisinide atın içeri
MEMNUN KALMAMIŞ AMA :D
eeeyy tüketici hakem heyetleri neredesiniz
memnun kalmazsın tabi gerizekalı. çünkü karşındaki kadın sana ait değil işini yapan bir eskort ve seninle aşık gibi ilişkiye girmez. kendini cinsel yönden tatmin etmene yardımcı olur o kadar. sonrada yolda görse seni bir daha tanımaz. neyse umarım akıllanırsın. yaşın daha genç. inşallah cezaevinde cezanı çekip akıllanmak yerine bir canavara dönüşmezsin
Memnuniyet garantisi mi varmış ?
Oldu olacak Tüketici hakem heyetine gitseydin pislik
escorta neden ceza yok milleti soyup soğana çeviriyorlar
Migrosda bile beğenmediğinizde 1 hafta içinde ürünü iade edebiliyorsan,bu da ticaret sayılıyorsa,adamın parasını geri istemesi veya 2. seansı ucretsiz talep etme hakkı olması gerekmiyor mu? Bu haber çok önemli,dolar yukselmiş,geçinmek çok zorlanmış hiç önemli değil...Önemli olan boş haberlerle vatandaşı meşgul etmek....
hicbir ceza almaz ikiside suclu
erkek suçlu kadın masumm hay sizin adaletinize tüküreyim atacaksanız ikisini birden atınnda adalet yerini bulsun
escortlar evet bazıları para alıp ilişkiye de girmiyorlar cezası yok polisler bişi yapmıyor
Buradaki en büyük acayiplik yirmili yaşlardaki gençlerin parayla ilişkiye girmelerinin haberde gayet normal gösterilmesi.
Gereği düşünüldü. Müsabakanın tekrarına, 150 TL nin iadesine ve MG nin memnun aldığı hizmetin iyileştirilerek memnun kalmasının sağlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. (Böyle bir karar çıkar heralde :) )
bence bu saçmalığı gündeme taşıyan medya bitmiştir.
Rezilliğinizi merhametsizliğinizle reklam ediyorsunuz . Tebrik ederim
Escort kızlar yasal hale getirilmeli denetime tabi tutulmalı zorla hicbir kıza escortluk yaptırılmamalı bunu savunmam ortada bircok sapığın kudurmuş it gibi miletün kızına karısına yanaşmalarının bir sebebi de yokluktan bu sapıklar hiç yok dan bu şekilde sindirilebilir... bunun örnekleri avrupa da abd de ve birçok ülkede var...
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