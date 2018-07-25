DHA'nın haberine göre; Olay, 26 Haziran'da meydana geldi. M.G., internette eskort sitesi üzerinden iletişim kurduğu Ç.Ö. ile 150 TL karşılığında anlaştı. M.G., evine gittiği kız ile ilişkiye girdikten sonra memnun kalmadığını söyleyerek parasını geri istedi. Ç.Ö.'nün karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. M.G., yanındaki bıçağı çıkarıp kızın sağ bacağının üst trafına batırarak parasını alıp evden ayrıldı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Kendi imkanlarıyla hastaneye giden ve yarasının basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir olduğu anlaşılan Ç.Ö., polise olayı anlatarak şikayetçi oldu. M.G., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Olayla ilgili savcının hazırladığı iddianame, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık hakkında, 'silahla gece vakti yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. M.G., savunmasında suçlamayı kabul etmedi. Ç.Ö.'nün iki seans için ısrar etmesi üzerine anlaşamadıklarını ve evden ayrıldığını ileri süren M.G., "Kesinlikle bıçaklamadım. Zaten evden çıktıktan sonra karşısında bulunan marketin önünde arabanın içinde yarım saat bekledim. Öyle bir şey yapsaydım, olay yerinden kaçardım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
'MEMNUM KALMADIM'
Ç.Ö. ise iddianamedeki fadesinde, M.G.'nin, ilişkiye girmelerinin ardından memnun kalmadığını söyleyerek parayı geri istediğini, vermek istemeyince de bacağından bıçakladığını iddia ederek şikayetçi olduğunu söyledi.
Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!
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