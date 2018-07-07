Eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık

DENİZLİ (AA) - Denizli'de eskort siteleri üzerinden fuhuş ve dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 26 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün internette kurdukları eskort siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10'u kadın 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 26 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Eskort sitelerindeki cep telefonunu arayan kişilerden bankaya para yatırmalarını istedikleri öne sürülen şüphelilerden, "Fuhuş yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak" suçundan Y.A, B.B, B.K, G.Ç, E.D, R.K, E.Ö. ve R.Ö. tutuklandı, diğer 18 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
CHP'de deprem! Peş peşe istifa ettiler
Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!
Son dakika! AK Parti'nin Grup Başkanı belli oldu
Fuhuş operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Polis böyle yakalamış
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum