Eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık

DENİZLİ (AA) - Denizli'de eskort siteleri üzerinden fuhuş ve dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 26 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün internette kurdukları eskort siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10'u kadın 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 26 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Eskort sitelerindeki cep telefonunu arayan kişilerden bankaya para yatırmalarını istedikleri öne sürülen şüphelilerden, "Fuhuş yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak" suçundan Y.A, B.B, B.K, G.Ç, E.D, R.K, E.Ö. ve R.Ö. tutuklandı, diğer 18 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

