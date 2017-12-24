Eskrim: Büyükler Türkiye Şampiyonası

Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda erkeklerde dereceye girenler belirlendi.
Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda 38 kulüpten 249 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyonada, epe-flöre-kılıç müsabakalarının ardından erkeklerde dereceye girenler sporcular şunlar:
- Epe:
1. Emir Şendut
2. Harun Mihrioğlu
3. Okan Karadeniz
- Flöre:
1. Gökhan Akyalçın
2. Tevfik Bura Babaoğlu
3. Muhammed Ege Çoşgun
- Kılıç:
1. Enver Yıldırım
2. Muhammed Anasız
3. Mehmet Fatih Ant
(AA)
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