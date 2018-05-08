Eskrim milli takımında cinsel taciz skandalı yaşandığı ortaya çıktı. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman, "Daha neler duyacağız... Eskrim Milli Takımı’nda cinsel taciz" başlıklı yazısında skandalın detaylarını aktardı.
"HEM DE MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ TARAFINDAN"
Köşesinde sürekli benzer konuları duyurduğunu ifade eden Ayşe Arman, "Haykırıyorum, bağırıyorum... Sesim kısılıncaya kadar da yazacağım. Bu kaçıncı cinsel istismar vakası? Hem de Eskrim Milli Takımı’nda. Yuh artık! Hem de milli takım antrenörü tarafından! Çıldırmamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Cesur baba A.U.'nun, kızının milli takımda yaşadığı taciz rezaletini anlattığını ifade eden Arman, "Bu cuma duruşması var. Üç milli sporcu daha, uğradıkları tacizi anlatacak... Umudumuz bu pisliğin ağır bir ceza alması...Bu haber yarın da devam edecek..." dedi.
Baba A.U., Ayşe Arman'ın "Başına gelen nedir?" sorusuna şu yanıtı veriyor:
Adım A.U. 43 yaşındayım. Hekimim. Anestezi doktoru olarak bir özel hastanede çalışıyorum...
15 yaşındaki kızımız milli bir eskrimci. Madalyaları, uluslararası başarıları var. Son zamanlarda çok içine kapanmıştı. Biz ergenlik yüzünden zannediyorduk. Meğer üç yıldır antrenörünün cinsel istismarına ve tacizine maruz kalıyormuş. Biz de yeni öğrendik. Kızım ağlayarak anlattı. Dünya başımıza yıkıldı tabii...
"ADAMI ÖLDÜRECEKTİM AMA BUNUN BİR ÖDÜL OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM"
Evet. Ben baba olarak aklımı yitirecektim! Adamı öldürecektim ama sonra bunun ona bir ödül olacağını düşündüm. Kolay yoldan kurtulacaktı. Eşimle konuştuk, hukuki yollara başvurmaya karar verdik. Zaten bu sapık adamın istismarına uğrayan tek çocuk da bizim kızımız değilmiş. Daha pek çok çocuk var. Cuma günü de ilk duruşmamız var. Kızımız dışında, üç genç kız daha dinlenecek...
"SON ÜÇ SENEDİR, ÇOCUKTA DEĞİŞİKLİKLER BAŞLADI"
Kızımız, yaklaşık 6 yıldır eskrim sporu yapıyor. Bu sporu çok sevdi, başarılı da oldu. Madalyalar aldı, uluslararası kupalar kazandı. Kendi kategorisinde Türkiye birincilikleri de var. 9 ile 12 yaş arası her şey sorunsuzdu. Okul başarısı da iyiydi. Ama son üç senedir, çocukta değişiklikler başladı. Biz bunu eşimle ergenliğe verdik. Hekim olduğumuz için de hemen bir tanı koymaya eğilimindeyiz...
Okuldan ya da antrenmandan eve gelince odasına giriyordu ve bizimle ilişki kurmuyordu. İçine kapanma, kendi başına kalma isteği, “Beni anlamıyorsunuz” demeler... Ama zaman geçtikçe, kızımızın kendini ergenlikle açıklanamayacak kadar yalnız hissettiğini fark ettik. Sanki bir derdi vardı ama bize açıklamıyordu. Kendi çalıştığım hastanenin psikoloğuyla görüştüm, destek almaya çalıştım. Bir sonuca ulaşamadık. Okul başarısı da düşmeye başladı, işin ilginç tarafı, spordaki başarısı da yerle bir oldu. Eskrimi deli gibi seven çocuk, antrenmanlara acı çeker gibi gitmeye başladı. Hatta son üç ay gitmeyi reddetti. Çözemedik durumu...
"ANNELERDEN BİRİSİ SÖYLÜYOR"
Yılbaşından önceki cuma, eşim diğer eskrim anneleriyle buluşuyor. Annelerden biri, antrenörün taciz ve istismar dosyasının olduğunu ama bunun örtbas edildiğini söylüyor. Eve dönünce bana anlattı. Kızımızla bu konuyu konuşma ihtiyacı hissettik. Annesi akşam sofrada, “Hocanız hakkında böyle böyle şeyler söyleniyor. Duyduğun bir şey var mı” dedi. Çocuk birden değişti, “Ona çok fazla güvenmeyin” dedi ve odasına gitti. Biz tabii şoke olduk. “Her duyduğunuza inanmayın” gibi şeyler söylemesini bekliyorduk. “Acaba” dedik, bildiği bir şey mi var?
"VÜCUDUMA DOKUNUYOR" DEDİ
Ben arkasından odasına gittim. Onunla konuşmak istediğimi söyledim. Yarım saat kızıma sarıldım, onu öptüm, cesaretlendirdim. Onu ne kadar sevdiğimizi, bizim için ne kadar önemli olduğunu anlattım. Bildiği bir şey varsa bize söylemesini rica ettim. “Her ne anlatırsan anlat, biz senin yanındayız” dedim. “Bir arkadaşına bir şey mi yaptı” dedim. Öylece durdu. Sessizlik olunca şüphelendim, “Yoksa sana mı bir şey yaptı” diye sorudum. “Hayır” diyeceğini zannediyordum ama “Evet baba” dedi. Benim orada ömrümden ömür gitti. Bir baba olarak o an, dünyadaki en büyük acılardan birini yaşadım. Kızım ağlamaya başladı. Ona sarıldım. Sonra sakince, “Ne yaptı sana” dedim. “Vücuduma dokunuyor” dedi. Gerisini dinleyemedim. Eşime anlatım. Ben Karadenizliyim, o sapığı, o an öldürmek istedim! Karım engel oldu, kızım odada ağlıyor. Sonra kendime geldim. Baktım ki kızımız çok kötü durumda, tekrar onun yanına gittim ve bize anlatmasının ne kadar güzel ve doğru bir şey olduğunu söyledim.
Yaklaşık üç yıldır kendisine istismarda bulunduğunu, elle taciz ettiğini, cinsel içerikli konuşmalar yaptığını, iğrenç videolar izlettiğini ve bunu şehirlerarası maçlara gittiklerinde kaldıkları otelde her fırsat bulduğunda yaptığını, vücuduna dokunduğunu, sürekli sarıldığını, boynundan, dudaklarından öptüğünü ve daha bir sürü iğrenç şey... Bunları anlatmak benim için kolay değil...
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