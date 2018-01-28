Eskrimde gümüş madalya

Yıldız yaş grubundaki eskrimcilerin katıldığı Riposta Kupası'nda mücadele eden Nisanur Erbil, kadınlar kılıçta gümüş madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvaları kapsamında, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyon sona erdi.
Türkiye'yi temsil eden eskrimcilerden Nisanur Erbil, kadınlar kılıç finalinde Bulgar Yoana Ilieva ile karşılaştı. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularından Nisanur, müsabakayı 15-7 kaybederek gümüş madalya aldı.
Kadınlar kılıç kategorisinde yarışan Deniz Selin Ünlüdağ ve erkekler kılıçta mücadele eden Emirhan Çiftçi, turnuvayı 6. sırada tamamladı.
(AA)
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