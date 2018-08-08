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Esma Esed'in kanser olduğu iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 22:49 | Son Güncelleme

Esma Esed'in kanser olduğu iddia edildi

İDLİB(AA) - Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in eşi Esma Esed'in meme kanseri olduğu öne sürüldü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'daki haberde, Esma Esed’in meme kanserine yakalandığı iddia edildi.

Haberde, Esma Esed'in meme kanserinin ilk evresinde olduğu ve kemoterapiye başlandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Esma esed kanser Suriye

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