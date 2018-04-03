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"Esma ile Hemdem" resim sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 19:58 | Son Güncelleme

Eda Erdoğan, Gökçe Çiftcioğlu ve Olga Özden'in karışık teknikle yaptığı 20 yağlı boya eserinden oluşan sergi 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek

İSTANBUL (AA) - Eda Erdoğan, Gökçe Çiftcioğlu ve Olga Özden'in yaklaşık 5 yıl önce bir araya gelerek kurduğu EGO Art topluluğunun ilk sergisi açıldı.

"Esma ile Hemdem" isimli yağlı boya resim sergisi, Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sanatçılardan Eda Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 senedir sergi üzerine eserler çalıştıklarını söyledi.

Bütün eserlerin büyük bir itina ile hazırlandığına işaret eden Erdoğan, "Resimlerin hepsinde üç farklı kadının ruhu var. Sergimizi gezen konuklar da sergiden farklı bir hisle ayrıldıklarını söylediler. Tam da duymak istediğim şeylerdir. Bu ilk sergimiz de gösteriyor ki 5 yıldır harcadığımız emeklerin karşılığını alabildik ve amacımıza ulaşabildik." dedi.

- Tezhip ve hüsn-i hattın yağlı boya yorumları

Erdoğan, çok çeşitli yerlerden teklif aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada kadının, özellikle Türk kadınının gücünü vurgulamak istiyoruz. Türk kadını her yerde, her işi başarabildiği gibi sanatta da vardır ve var olacaktır. Özellikle yurt dışından hikayemizi görüp dönüş yapanlar çok oldu. İstanbul'un bir cinsiyeti varsa o da asaletiyle, güzelliğiyle, zarafetiyle, içine atmışlığıyla bir kadındır. Biz de kadın ressamlar olarak ilk sergimizi İstanbul'da yapmak istemiştik ve bu aşamayı tamamladık. Şimdi diğer teklifleri değerlendirme vakti. Sanatseverlerin resim sanatına getirdiğimiz bu yeni soluğu görmeye davet ediyorum."

Büyük boyutlarda 20 eserden oluşan sergide, karışık teknik uygulanarak oluşturulan sürrealist resimler yer alıyor.

İnsan ve maneviyatı merkezine alan resimlerde, tezhip ve hüsn-i hat sanatının yağlı boya yorumları da bulunuyor.

Sergi, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

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EGO Art resim

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