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"Esmaü'n Nebi" hat sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 23:11 | Son Güncelleme

Hattat Ferhat Kurlu ve tezhip sanatçıları Numan Aydın ile Deniz Akın'ın hazırladığı sergi, Yıldız Holding'in seminer ve sergi salonunda izlenime sunuldu - Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker: - "Esmaü'n Nebi sergisinde Ferhat Kurlu tarafından kaleme alınan, meşki olan her eşsiz isim, Hz. Muhammed'in yaratılış güzelliklerini insanlara anlatmakta aracı olacaktır" - Hattat Ferhat Kurlu: - "Peygamberimiz'in isimlerinden ölçülerimize uyan, sanat konseptine uyan 104 tanesini bir levhada buluşturduk. Zannediyorum bu eser bu alanda da bir ilk oldu. Sadece celi sülüs hattıyla yazdık. Bu da herhalde bir ilk oldu"

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding tarafından ramazan ayına özel olarak düzenlenen "Esmaü'n Nebi" adlı hat sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Hattat Ferhat Kurlu ve tezhip sanatçıları Numan Aydın ile Deniz Akın'ın hazırladığı eserlerden oluşan sergi, Yıldız Holding'in seminer ve sergi salonunda izlenime sunuldu.

Açılışta konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, ramazan ayında böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

- Hz. Muhammed'in isimleri dijital ekranlara yansıtıldı

Ülker, holding olarak birçok sanatsal faaliyette yer aldıklarının altını çizerek, "Yıldız Holding'i, her zaman topluma sosyal fayda sağlamak konusunda yükümlü gördük. Özellikle de kültür sanat alanında özgün projelerde yer almasını gönülden destekledik. Desteklemeye de devam edeceğiz." dedi.

Serginin içeriğine değinen Ülker, şöyle devam etti:

"Esmaü'n Nebi hat sergimizin hem taşıdığı yüce değer hem de estetik özellikleriyle Yıldız Holding seminer ve sergi salonumuza ayrı bir anlam kattığını düşünmekteyiz. Peygamberimiz'e atfedilen Muhammed, Ahmed, Aziz, Azim gibi bereketli sıfatların yer aldığı sergimizde, hat levhalarının yanı sıra Peygamberimiz'in 300'ü aşkın isim ve sıfatlarından 104'ünü hüsnü hat ile dijital ekranlara yansıtmaktayız. Her bir isim ve sıfat, görsel animasyonla ekrana gelmektedir."

Ali Ülker, hat sanatının Hz. Muhammed'e duyulan özlem ve muhabbetin dile getirilmesi noktasında bir incelik olduğunu anlatarak, "Esmaü'n Nebi sergisinde Ferhat Kurlu tarafından kaleme alınan, meşki olan her eşsiz isim, Hz. Muhammed'in yaratılış güzelliklerini insanlara anlatmakta aracı olacaktır." diye konuştu.

- Hz. Muhammed'in 104 ismi bir levhada bir araya geldi

Hattat Ferhat Kurlu ise Peygamber sevgisinin Hz. Muhammed'in doğumu ile başladığına dikkati çekerek, "Nice şairler en güzel şiirlerini onun için yazmışlardır. Nice kasideler, naatlar Peygamber Efendimiz için yazılmıştır. Hattatlar da Peygamberimiz'in çok hilyesini yazmışlardır." ifadelerini kullandı.

Serginin güzel bir proje olduğu değerlendirmesinde bulunan Kurlu, "(Sergide yer alan) yazılardaki güzellik bana ait. Yani ben yazılarımla Hz. Muhammed'in isimlerini güzelleştirmedim. Bilakis onun güzel isimlerinin benim yazılarımda olması, benim eserlerimi güzelleştirdi." dedi.

Kurlu, Hz. Muhammed'in belirlenmiş bir sayıda ismi olmadığını da belirterek, şunları kaydetti:

"Değişik kitaplardan 230, 240 civarında isimler derlenerek, ortaya çıkarılmış. Çok fazla levha haline de getirilmemiş Peygamberimiz'in isimleri. Ben çok az levhaya ulaşabildim. Bu açıdan Peygamberimiz'in isimlerinden ölçülerimize uyan, sanat konseptine uyan 104 tanesini bir levhada buluşturduk. Zannediyorum bu eser bu alanda da bir ilk oldu. Sadece celi sülüs hattıyla yazdık. Bu da herhalde bir ilk oldu. Umarım bu sergi bundan sonra hattat arkadaşlarımıza Peygamber Efendimiz'in levhası yapması hususunda bir öncü olur."

Sergi ile eş zamanlı olarak yayın yönetmenliğini Olgaç Artam'ın üstlendiği, Antik AŞ. Kültür Yayınları'ndan "Esmaü'n Nebi" adlı bir kitap da yayımlandı.

Serginin ve kitabın içeriği ise Prof. Dr. Faruk Taşkale ve Doç. Dr. Hüseyin Gündüz tarafından, çeşitli müze, kütüphane ve özel koleksiyonlarda bulunan yazı ve tezhip eserlerden derlenerek oluşturuldu.

Hz. Muhammed'in isim ve sıfatlarının ilk kez dijital platformda sergilendiği sergi, aynı zamanda "www.peygamberimizinisimleri.com" adresinden de ziyaret edilebilecek.

Yıldız Holding seminer ve sergi salonunda randevu alınarak gezilebilecek olan sergi, 3 Eylül'e kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Esmaü'n Nebi Yıldız Holding

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