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Esnaf, 'Fatoş Abla'sına sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 17:25 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, mendil satarak geçimini sağlayan Fatma Özkan'ın (69) kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu sol ayağı koptu.

Esnaf, 'Fatoş Abla'sına sahip çıktı

Erol POLAT/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, mendil satarak geçimini sağlayan Fatma Özkan'ın (69) kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu sol ayağı koptu. Esnaf, 'Fatoş Abla' dediği Özkan'a sahip çıktı. Bakımevine yerleştirilen Fatma Özkan'a akülü tekerlekli sandalye alıp, ihtiyaçlarını görmesi için bakımevine 11 bin 100 TL'yi verdi. Akülü tekerlekli sandalyesi ile bakımevinin bahçesinde gezen Fatma Özkan'ın yüzü güldü.
1 Mayıs tarihinde, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Ethembey Caddesi üzerinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen Fatma Özkan'a çarptı. Sol ayağı kopan Fatma Özkan, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Darıca İstasyon Caddesi'nde bulunan esnaf, mendil satarak geçimini sağlayan 'Fatoş Abla'larının yaşadığı kazanın üzüntüsünü yaşarken, kimsesi olmayan ablalarını tedavisi sırasında yalnız bırakmadı. Bir araya gelen esnaf, Fatma Özkan için önce akülü tekerlekli sandalye aldı. Fatma Özkan'ı tedavisi sırasında birçok yetkili de ziyaret ederek ilgilendi.
Fatma Özkan tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün girişimleri ile Körfez ilçesinde bulunan özel bir bakımevine yerleştirildi. Darıca'da bulunan esnaf, 'Fatoş Abla'larını bakımevinde ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalye ile kendi aralarında topladıkları 11 bin 100 TL'yi ihtiyaçlarını görmesi için bakımevi yetkililerine teslim etti. Fatma Özkan akülü tekerlekli sandalyeyi bakımevinin bahçesinde kullanırken yaşadığı sevinç esnafı da mutlu etti. Akülü tekerlekli sandalye ile bahçede turlar atarken çocuklar gibi şenlenen Fatma Özkan, esnafa dua edip, teşekkür etti.
Esnaf Ünal Karataş yaptıklarının abartılmaması gerektiğini, vicdani ve insani bir görevi yerine getirdiklerini belirterek, bunu tek başına değil, duyarlı esnaf arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Esnaf, 'Fatoş Abla'sına sahip çıktıEsnaf, 'Fatoş Abla'sına sahip çıktıEsnaf, 'Fatoş Abla'sına sahip çıktıEsnaf, 'Fatoş Abla'sına sahip çıktı

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