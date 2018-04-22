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Esnaf Günleri’nde mehteran coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 13:30 | Son Güncelleme

Karabük Belediyesi tarafından Kent Meydanında düzenlenen Esnaf Günleri alışveriş çadırı önündeki mehter takımı gösterisi yoğun ilgi gördü.Esnaf Günleri etkinliğine katılan esnaflara ve vatandaşlara mehter takımı tarafından kısa bir gösteri düzenledi.

Esnaf Günleri’nde mehteran coşkusu

Karabük Belediyesi tarafından Kent Meydanında düzenlenen Esnaf Günleri alışveriş çadırı önündeki mehter takımı gösterisi yoğun ilgi gördü.
Esnaf Günleri etkinliğine katılan esnaflara ve vatandaşlara mehter takımı tarafından kısa bir gösteri düzenledi. 9 Nisan günü açılan çadıra vatandaşların ilgisi sürüyor. Giyim, gıda, kozmetik, yapı, dekorasyon, mobilya, ev eşyası, inşaat, elektronik ve daha birçok kategoride ürün yelpazesinin yer aldığı Esnaf Günleri etkinliği, Alışveriş çadırı 9-29 Nisan tarihleri arasında sabah saat 10.00’dan, akşam saat 21.00’e kadar açık olacak.

Esnaf Günleri’nde mehteran coşkusu

Esnaf Günleri’nde mehteran coşkusu

Esnaf Günleri’nde mehteran coşkusu

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