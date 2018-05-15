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Esnaf, işyerlerine Filistin bayrakları astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 18:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, İsrail’in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliama, esnaf işyerlerine Filistin bayrakları asarak tepki gösterdi.

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, İsrail’in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliama, esnaf işyerlerine Filistin bayrakları asarak tepki gösterdi.

Kudüs'te ABD Büyükelçiliğinin taşınmasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrailin gerçekleştirdiği katliamı protesto etmek amacıyla Kayseri’de esnaf, işyerlerine Türk ve Filistin bayrakları astı. Hunat Mahallesi’nde esnaf olan Özcan Çınar, "Müslümanlar bir araya gelmedikçe bu zulüm devam eder" dedi.

İşyerine Filistin bayrağı asarak tepkisini dile getiren Hacı Ömer Küçükkurt ise "Filistin’de, Gazze’de İsrail’in Müslümanlara yaptığı zulmü şiddetle kınıyorum. Biz de tepkimizi bayrak asarak gösteriyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Müslümanların birlik ve beraber olmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

İsrail’in, Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren MHP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel de "İsrail ile ticaret yapmayın" çağrısı yaptı.

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