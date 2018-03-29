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Esnaf kaldırım işgali çalışmasına destek verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından başlatılan ve kaldırım işgalini önlemeyi amaç edinen ürününü dışarıda sergilememesi uygulaması esnaflar tarafından da desteklendi.Zabıta Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun talep karşısında Kırşehir genelinde kaldırım çalışması biten cadde genelinde kaldırım işgaline son vermek için uyarılar yapmış ve uyarılara rağmen kuralları ihlal edenler tutanak ile kayıt altına alınmıştı.Zabıta ekiplerinin esnaflara son uyarılarını yapması sonrası kaldırım işgaline müsamaha gösterilmeyeceğini ve kuralları ihlal edenler hakkında yasal işlem yapılacağını duyurması ile birlikte esnaf uyarıları sağduyulu ile karşıladı.

Esnaf kaldırım işgali çalışmasına destek verdi

Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından başlatılan ve kaldırım işgalini önlemeyi amaç edinen ürününü dışarıda sergilememesi uygulaması esnaflar tarafından da desteklendi.
Zabıta Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun talep karşısında Kırşehir genelinde kaldırım çalışması biten cadde genelinde kaldırım işgaline son vermek için uyarılar yapmış ve uyarılara rağmen kuralları ihlal edenler tutanak ile kayıt altına alınmıştı.
Zabıta ekiplerinin esnaflara son uyarılarını yapması sonrası kaldırım işgaline müsamaha gösterilmeyeceğini ve kuralları ihlal edenler hakkında yasal işlem yapılacağını duyurması ile birlikte esnaf uyarıları sağduyulu ile karşıladı. Kaldırımda konulan ürünler Kırşehir’de iş yerlerine çekildi.
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ise esnafın duyarlılığına teşekkür ederek çalışmaları desteklemesini memnuniyetle karşıldığını söyledi.
Belediye Başkanı Bahçeci, “Ekiplerimiz uygulamayı yakından takip ediyor. Kaldırım düzenlemesi yapılan bölgelerde esnafımız kurala uyuyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kaldırım işgali de bir nevi hak ihlali. Sonuçta oradan geçen yayaların hakkını çalmış ve ihlal etmiş oluyorsunuz. Şehrimizde kaldırımlarla ilgili çalışmalarda esnaflarımız, halkımıza verdiği değeri göstererek kaldırımları asıl sahiplerine bırakmışlardır. Bu kurala uymayanlara da gerekli cezai işlemler yapılacak" dedi.

Esnaf kaldırım işgali çalışmasına destek verdi

Esnaf kaldırım işgali çalışmasına destek verdi

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