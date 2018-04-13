Esnaf Kredi Kefalet yönetim kurulu üyeleri Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti

Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan oda seçimlerinde başkanlığa seçilen Halil İbrahim Yöney ile Yönetim Kurulu Üyeleri’ne yeni görevlerinin hayırlı olması temennisini iletti.

Vali Pehlivan bir müddet sohbet ederek bilgi alışverişinde bulunduğu Yöney ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.