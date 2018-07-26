HABER

ESNAF ODALARI BİRLİĞİNDEN EKMEK ZAMMI AÇIKLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 20:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL/DHA İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz İstanbul'da ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

İSTANBUL/DHA
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz İstanbul'da ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Yetkisi olmayan kişi ve kurumların ekmek fiyatlarına ilişkin yaptığı kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar üzerine İstanbul sınırları içerisinde ekmek fiyatlarını belirlemede tek yetkili kurum olarak bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.
Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince, ekmek fiyatına ilişkin odalarca hazırlanan fiyat tarifesi ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Daha sonra komisyon kararı, Fırıncılar Federasyonu'nun görüşü ile birlikte Ticaret Bakanlığına görüş almak üzere sunulmaktadır. Bakanlığın görüşünün alınmasını müteakiben, ekmek fiyat tarifesi İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce uygun bulunması halinde onaylanarak yürürlüğe girmektedir. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanmayan ekmek fiyat tarifeleri yürürlüğe girmemektedir.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 2016 yılında yayımladığı tarifeyle 250 gr. ekmeğin fiyatını 1 Lira 25 kuruş olarak belirlemiştir. O tarihten bugüne kadar İlimizde henüz ekmek fiyat tarifesi belirleme komisyonu toplanıp ekmek fiyat artışlarına yönelik bir karar alınmamış ve bahsi geçen diğer aşamalar tamamlanmamış olup Birliğimiz tarafından ekmek fiyatlarının arttırılmasına ilişkin bir tarifeye onay verilmemiştir.
İstanbul sınırları içerisindeki esnaf ve sanatkarın kullandığı tarifeleri belirlemede tek yetkili olan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bu yetkisini kullanırken her zaman esnaf ve sanatkarı mağdur etmeden, tüketiciyi yani halkımızı düşünerek hareket etmiştir. Birliğimiz, bundan sonra da bu anlayışla hareket edecek halkımızın ve esnaf ve sanatkarımızın mağdur olmaması için azami çaba gösterecektir.

PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
Esnaf Odaları Birliğinden ekmek zammı açıklamasıEsnaf Odaları Birliğinden ekmek zammı açıklaması
İnegöl'de sağanak yağış nedeniyle araçlar suya gömüldüİnegöl'de sağanak yağış nedeniyle araçlar suya gömüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi

Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi

Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!

Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.