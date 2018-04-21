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Esnaf ve vatandaşlar bir araya geldi, komedi filmi çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:20 | Son Güncelleme

Trabzon'da esnaf ve vatandaşların yer aldığı ekip 10 ay boyunca sadece pazar günleri bir araya gelerek 'Bizum uşaklar' adlı komedi filmi çekti.

Aleyna BAYRAM TRABZON,(DHA)Trabzon'da esnaf ve vatandaşların yer aldığı ekip 10 ay boyunca sadece pazar günleri bir araya gelerek 'Bizum uşaklar' adlı komedi filmi çekti. İki kaçağın saklanacak yer ararken tesadüfler sonucunda bir köydeki camide hoca olmasını ve aynı köydeki arazi kavgasını çözmesi için maceraya atılmalarını konu alan film ay sonu vizyona girecek. Son dönemlerde dizi, sinema ve reklam çekimleri için tercih edilen Trabzon, yeni bir sinema filmine ev sahipliği yaptı. Cuma Uğurlu'nun yazıp yönettiği Bizim Uşaklar adlı komedi filmi için esnaf ve vatandaşların yer aldığı ekip,10 ay boyunca sadece pazar günleri bir araya gelerek çekimleri tamamladı. İki kaçağın saklanacak yer ararken tesadüfler sonucunda bir köydeki camide hoca olmasını konu alan film ayrıca aynı köyde iki akraba arasında yıllardır bitmeyen sınır kavgası da çözüme kavuşuyor. Düşük bütçeyle çekilen ve içerisinde esnaf ve vatandaşların yer aldığı 61 oyuncunun rol aldığı filmde bölgenin 3 mevsimi de perdeye yansıtıldı. Filmin montajı, kurgusu, sesi ve renklendirmesi de bölgede yapıldı. ?OYUNCULARIMIZ TAMAMEN AMATÖR? Filmin yönetmeni Cuma Uğurlu, Karadeniz insanın istediğinde her şeyi başarabileceğini belirterek ?Karadeniz'de film çekmeye gelip Karadenizli oyuncularını yan oyuncu olarak kullanan yönetmenlere inat 'İşte bu biziz' diyen büyük bir haykırışın sesiyiz. Filmi çekmemizdeki temel unsurlardan bir tanesi de bu. Karadeniz insanının istediğinde başaramayacağı bir şeyin olmadığını tekrar göstermiş olduk. Esnaf arkadaşlarımızla film çekmeye karar verdiğimizde cebimizde bunun için ayırdığımız bir lira bile yoktu. Sıfırdan başladık. Oyuncularımız tamamen amatör. Gerçek Karadeniz şivesi ile Trabzon'da yaşanan sınır kavgalarını işlediğimiz bu filmde bizler çok eğlendik. Umarım izleyicilere de bu mutluluğumuzu aktarabiliriz dedi.Galası Trabzon'da yapılacak olan film, 27 Nisan'da gösterime girecek.

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