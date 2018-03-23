Esnaf ziyaretleri yüz güldürüyor

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, esnafların iş yerlerine konuk oluyor.
Başkan Dinç, ziyaret ettiği esnaflar ile sohbet ederek istek ve önerilerini dinliyor. Belediye Başkanı İrfan Dinç, hemşehrileri ile buluşmaya devam ediyor. Çankırı merkezde bulunan iş yerlerini ziyaret eden Dinç, esnaf ve iş yerlerinde bulunan vatandaşlar ile sohbet ederek taleplerini dinliyor. Çankırı’nın yaşam standartlarını iyileştirmek için hizmet üretmeye devam ettiklerini belirten Dinç’in ziyaretleri esnaf ve vatandaşları da memnun ediyor.
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