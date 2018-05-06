Esnafın duyarlı davranışı Amerikalı turisti duygulandırdı

Prewitt, tercüman aracılığıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türklerin mükemmel insanlar olduğunu belirterek, "Eşim 13, ben 8 defa Türkiye'ye geldik. Karadeniz'e ilk defa geliyoruz ve çok harika bir coğrafya." dedi.

Yavuz, çantayı, Dernekpazarı ilçesi Jandarma Komutanlığına teslim etti. Jandarma yetkilileri, çanta içinde bulunan Van'daki bir otele ait kartvizitle tur şirketi görevlisine ulaştı.

Çay ve mısır satarak geçimini sağlayan Osman Yavuz, turistlerin bölgeden ayrılmasının ardından unutulan çantayı fark etti.

Molanın ardından tur minibüsüne binerek bölgeden ayrılan Prewitt, içinde yaklaşık 2 bin dolar, kredi kartı ve şahsi eşyalarının bulunduğu çantasını çay içtiği masada unuttu.

- "Türklere güvenimiz kat kat arttı"

Osman Yavuz'un davranışının kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Prewitt, "Türklere güvenimiz kat kat arttı. Eğer çantayı bulamasaydık tatilimizi yarıda kesip geri dönecektik. Şimdi ülkemize geri dönünce mutlaka insanlarımıza buraları gelip görmelerini tavsiye edeceğiz. Osman Bey şahsında tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bu erdemli hareket bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir." diye konuştu.

Çantayı bulan Osman Yavuz ise insanlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Bizler ekmeğimizi turistler sayesinde kazanıyoruz. Yerimde kim olsa aynısını yapardı." ifadesini kullandı.

