HABER

Esnafın duyarlı davranışı Amerikalı turisti duygulandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

Trabzon'un Of ilçesinde esnaflık yapan Osman Yavuz, Amerikalı turistin mola sırasında unuttuğu çantasını jandarmaya teslim etti - Çantasını alan Prewitt: - "Osman Bey şahsında tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bu erdemli hareket bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir"

Gezmek için Trabzon'a gelen Amerikalı Theobelle Chung Prewitt, Of ilçesinde verilen molada unuttuğu çantasına esnafın duyarlılığı sayesinde kavuştu.

Tur organizasyonu kapsamında eşiyle kente gelen Prewitt, Of ilçesinin Hapşiyas Köprüsü mevkisinde mola verdi.

Molanın ardından tur minibüsüne binerek bölgeden ayrılan Prewitt, içinde yaklaşık 2 bin dolar, kredi kartı ve şahsi eşyalarının bulunduğu çantasını çay içtiği masada unuttu.

Çay ve mısır satarak geçimini sağlayan Osman Yavuz, turistlerin bölgeden ayrılmasının ardından unutulan çantayı fark etti.

Yavuz, çantayı, Dernekpazarı ilçesi Jandarma Komutanlığına teslim etti. Jandarma yetkilileri, çanta içinde bulunan Van'daki bir otele ait kartvizitle tur şirketi görevlisine ulaştı.

Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına gelen Prewitt, çantasını İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Okan Aygün'den teslim aldı.

Prewitt, tercüman aracılığıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türklerin mükemmel insanlar olduğunu belirterek, "Eşim 13, ben 8 defa Türkiye'ye geldik. Karadeniz'e ilk defa geliyoruz ve çok harika bir coğrafya." dedi.

- "Türklere güvenimiz kat kat arttı"

Osman Yavuz'un davranışının kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Prewitt, "Türklere güvenimiz kat kat arttı. Eğer çantayı bulamasaydık tatilimizi yarıda kesip geri dönecektik. Şimdi ülkemize geri dönünce mutlaka insanlarımıza buraları gelip görmelerini tavsiye edeceğiz. Osman Bey şahsında tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bu erdemli hareket bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir." diye konuştu.

Çantayı bulan Osman Yavuz ise insanlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Bizler ekmeğimizi turistler sayesinde kazanıyoruz. Yerimde kim olsa aynısını yapardı." ifadesini kullandı.

Metin Külünk'ün açıklaması ortalığı karıştıracakMetin Külünk'ün açıklaması ortalığı karıştıracak
15 Temmuz'u kullanıp dolandırdılar!15 Temmuz'u kullanıp dolandırdılar!
Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
amerikalı turist çanta duyarlı davranış esnaf Gezi Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Orhan Bursalı yazdı: ‘7 seçim kaybetti, iktidarı istemiyor’ propagandası

Orhan Bursalı yazdı: ‘7 seçim kaybetti, iktidarı istemiyor’ propagandası

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs: Zenginlik hayalleri haftaya taşındı!

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs: Zenginlik hayalleri haftaya taşındı!

Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi

Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.