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Esnafla bir araya geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 09:40 | Son Güncelleme

Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahalle esnafını ziyaret etti.Gencinden, yaşlısına herkesle bir araya gelen Polat ve Akgül, esnafa hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulundu.

Esnafla bir araya geldiler

Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahalle esnafını ziyaret etti.
Gencinden, yaşlısına herkesle bir araya gelen Polat ve Akgül, esnafa hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulundu. Yerel yönetim anlayışlarının temelinde ortak akıl olgusunun önemine değinen Akgül, "Güçlü Mamak’ın yolu güçlü ekonomiden geçiyor. Bu hedefi gerçekleştirmek için esnafımızın yanında yer alıyor, esnafımıza her zaman destek oluyoruz" dedi.
İlçedeki hareketliliğin ve ticaret hacminin artması için esnafa da büyük görev düştüğüne vurgu yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, hizmet ve ürün kalitesinin, müşteri memnuniyetinin ve sürekliliğin ön planda tutulduğu anlayışla istenilen noktalara gelinebileceğinin altını çizdi.

Esnafla bir araya geldiler

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