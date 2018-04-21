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Esnaftan Yaşar’a teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde, Yenimahalle, Beştepe ve Gazi Mahallesi esnaflarının katılımı ile kahvaltı programı düzenlendi.İlkadım Salonu’nda düzenlenen kahvaltıya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, muhtarlar ve çok sayıda esnaf katılım gösterdi.

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde, Yenimahalle, Beştepe ve Gazi Mahallesi esnaflarının katılımı ile kahvaltı programı düzenlendi.
İlkadım Salonu’nda düzenlenen kahvaltıya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, muhtarlar ve çok sayıda esnaf katılım gösterdi. Konuşmasında, parayı ve kaynakları kullanmanın ne kadar önemli olduğunu dile getiren Başkan Yaşar, “Ben de esnaflıktan geldiğim için esnafın içinde bulunduğu sıkıntılı süreci çok iyi biliyorum. Her zaman esnafa karşı saygılı ve eğitici bir belediye başkanı ve yönetici olmaya çalıştım” diye konuştu. Yaşar, Yenimahalle’yi devraldığı günden bu yana ilçenin büyük bir gelişme kaydettiğini belirterek, “Yenimahalle’de yapacaklarım henüz bitmedi. Partim aday gösterirse, sizler de beni seçerseniz seve seve Yenimahalle’ye bir dönem daha hizmet etmek için aday olacağım” dedi.
Yaşar’ın konuşmalarına alkışlarla eşlik eden vatandaşlar, Yenimahalle’ye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Program sonunda Doğan Taksi çalışanları ise Fethi Yaşar’a ilgisinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

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