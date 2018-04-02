ESOB Başkanı Konak adaylığını açıkladı

5 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) seçimleri için Başkan Abdülkadir Konak adaylığını açıkladı.
2010 yılından bu yana ESOB Başkanlığını sürdüren Abdülkadir Konak, adaylık açıklamasını birliğin Nisan ayı yönetim kurulları toplantısında açıkladı. Başkan Konak, bütün meslek odalarından destek beklediğini ifade ederek “Biz yıllardır aynı şevk ve heyecanla esnafımıza, odalarımıza destek ve yardımcı olmaya devam ediyoruz. 5 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Birlik genel kuruluna tekrar aday oluyorum. Bize gönül veren, çalışmalarımızı tekdir eden bütün meslek odası başkanlarımız ve yönetim kurullarını yanımda görmekten dolayı son derece mutlu oldum. Allah, yardımcımız olsun” dedi
ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, bütün yönetim kurulu üyeleriyle Nisan ayı toplantısına katılan tüm başkanlar toplu halde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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