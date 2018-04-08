Eşofmanını giyip, bastonuyla spor yapmaya gidiyor

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) - MARDİN'de yaşayan Ahmet Adsay (90), her gün eşofmanını giyip, bastonunu eline alarak, oturduğu mahalleden 2 kilometre uzaklıktaki salona spor yapmaya gidiyor. Sporla sağlık bulduğunu belirten Adsay, "Sabahtan geliyorum, akşama kadar yürüyüş yapıyorum. Tüm gençlere söylüyorum; salona gidin" dedi.
Derik ilçesinde oturan, 8 çocuk babası Ahmet Adsay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nce 'Koşabiliyorsan koş' projesi kapsamında düzenlenen etkinliklere katılıyor. Her gün eşofmanını giyip, bastonunu eline alarak, oturduğu mahalleden 2 kilometre uzaklıktaki salona spor yapmaya giden Adsay, sporla sağlık bulduğunu söyledi. 'Koşabiliyorsan koş' etkinliklerine, sporun yaşam kalitesini ne kadar artırdığını göstermek için başvurduğunu belirten Adsay, rahat çalışabilmesi için kendisine eşofman, atlet, çorap ve spor ayakkabı hediye edildiğini anlattı. Spor yapmayı çok sevdiğini vurgulayan Ahmet Adsay, "90 yaşındayım, sporu seviyorum. Ben avcılık yapmışım. 5'inci Zırhlı Tugay'da, Ankara'da 2 yıl askerlik yapmışım. Devamlı yürüyüş yapıyorum, spor salonunu seviyorum. Sabahtan geliyorum, spor salonuna; akşama kadar yürüyüş yapıyorum. Tüm gençlere söylüyorum; salona gidin. Spor çok iyidir, sıhhat buluyorsun" diye konuştu.
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