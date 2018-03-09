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Eşofmanlı kız öğrencilerle ilgili attığı tweet tepki çekmişti! O öğretmen ihraç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 16:39 | Son Güncelleme

Konya’da sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı iması içeren mesajlar paylaşan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında açılan soruşturma sonucu öğretmenlik mesleğinden ihraç edildi.

Eşofmanlı kız öğrencilerle ilgili attığı tweet tepki çekmişti! O öğretmen ihraç edildi

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi’ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı (44), Twitter hesabından beden eğitimi derslerinde kız öğrencilerin eşofman giymesini eleştiren paylaşımlarda bulundu. Harmancı’nın mesajları sosyal medyada tepki topladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Harmancı hakkında geçen yıl aralık ayında soruşturma başlatıp, açığa aldı. Soruşturma sonucu oluşturulan rapor Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı da Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesi gereği Ercan Harmancı’nın öğretmenlik mesleğinden ihraç edilip yardımcı hizmetlerde görevlendirilmek üzere memurluk görevine devam etmesi yönünde karar aldı. Bakanlık yetkilileri, Harmancı’nın öğrencilerin bulunduğu okul ortamında değil ilçe milli eğitim veya halk eğitimin çeşitli birimlerinde memur olarak görev yapabileceğini belirtti.

Harmancı’yı destekleyen Meram’daki Ahmet Naci Gücüyener İlkokulu’nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Fatih Kap hakkındaki soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

felsefe ogretmenı

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLARI

Öğretmen Harmancı’nın Twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle:
’Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir’
’Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi’
’Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar’
’Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok. Ya da bundan zevk alan zevkperestler’,
’Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları yabancı bir kadın gibi görmeyen erkek öğretmenler okullarda zina işliyor dersem bu benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı’,

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’Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli öğretmenler olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var. Buna sessiz kalanlar olarak biz de hesap vereceğiz.’,
’Bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter’, ’Mustafa Kemal’i seviyor musun diye öğretmenlere sorulsa kem küm diye cevap veren öğretmenden eğitimci olmaz. Oysa malum kişiyi sevmiyorum demek asla suç bile değilken o kadar sindirilmişiz’,
’Okullarda değil hiçbir zaman malum şahsın altına Kuran konulmaz’,
’Öğretmen arkadaşlara bir hatırlatma okullardaki akıllı tahtaların altına malum şahsın altına konulan Kuran'ı Kerim’den hesaba çekileceğiz korkmayın ve deyin ki akıllı tahtaların üstüne Kur'an koymayın’,
’Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır’,
’Bugün beden eğitimi adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor bu hiçbir babanın da umurunda değil. Hemi de Müslüman baba. Niyet sorgulamıyorum İslam’ın sınırlarının dışında niyet aranmaz.’

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Ercan Harmancı gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından kendisini eleştirenlere şu yanıtları verdi:
’Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. Bu bir inanç meselesi derim’,
’Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum karşılığı cennette Suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafında hakimim, Sıkıntısı olan açıklamaya da tekzip talebi hakkına hakkını kullanabilir eleştiriye açığım hakaret suç.’

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
insanın aklı neyse zikride öyle olurmuş. böyle saçma sapan düşünceleri olanlar sapık akıl hastasıdır. iyi olmuş ama aynı zamanda tedavi edilmeli
HAKKETTİĞİ BELASINI BULMUŞ. ŞİMDİ SAÇMALAYARAK DOLAŞSIN ORTALIKTA...
Bu sapkın düsünceli insanlar toplumda gezmeye devam edecek birde devlet memuru olarak...
hele bi tipe bak ilk basta
AKP, Ankara'da saraya komşu bir yerde 'Fesli Deli Kadir Üniversitesi' kursun. Bu tiplerin hepsini orda danışman yapıp maaşa bağlasın. Orda burda heba oluyorlar!
öğretmenin söylediğinde ne var fikrini beyan etmiş vede bencede doğru söylemiş. ben bu kararı haksız olarak görüyorum . aynı günde ensest ilişkiden yargılanan spor eğitmeni ve amcası beraat ederken malesef bu öğretmene büyük adaletsizlik yapıldı.
tipik bir chp li
Yaw bu sapıklar iş buluyor biz devlet kadrosu alamıyoruz
Hocam kalbin fesat bakmak zorunda degilsin şeytan senin ruhuna girmiş
bence hem tedavi hemde hadım edilmeli böyle sapıklar
Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. K. Atatürk
Binlerce sapık dindar? ! geçinen yeni Türkiye nin yeni tip muhafazakarın dan biri. Bunlar selefi zihniyetli aslında Ehli Sünnet le alkası olmayan İmam Azamı Ebu Hanifi yide aslında katledenlerin torunu olan tipler. Bunların amca çocıklarıda İmam Ali yi katleden haricilerdir. Ne yazıkki İslam bunların eline kalmış durumda.
Okulda çocukların giydiklerinden yola çıkarak sapıklık yapacağınıza, biraz da son zamanlarda çokça görülmeye başlanan başını kapatıp aşağısını taytla, dar kotla sergileyenlere bir iki laf etseniz nasıl olur acaba?
evet senin de itiraf ettiğin gibi sapık ruhun var, uçkuruna sahip olamayan sapık düşünceli yobaz herif.
bu ülkede kimin ne yaptığı kimin ne bok olduğu hiç belli değil.....
Allah razi olsun... adam hakli dinen bu dogru yani iki iki dört eder...
zihni zehirlenmiş iğrenç iğrenç insanları öğretmen yapıyorlar öğretmen alımlarımda sosyopat testinden geçmeleri lazım
Dogru karar. Boyle bir sapik cocuklari birak egitmeyi yanina bile yaklasmasin.
bunlar yüzünden millet islæm âlimi,ilâhiyatçı ünvanlı kişilerden.soğudu.bunlar sanki hristiyan casusu,herkesi ateist yapacaklar.olmaz demeyin böyle saçmalamaya devam ederlerse 100 yıl içinde her kes ateist olur.yüzlerinde nur yok,sanki casus gibi milletin inanç sinirleriyle oynuyorlar.
Suratında meymenet yok şarlatanın..:(
bunlar yüzünden öğretmenlik mesleği sürekli kan kaybediyor.
BENCE DOĞŞTAN SAPIK
Tweeti atması isabet Olmuş,en azından o düşünceye sahip olan bir öğretmen artık o ortamda değil.
birde felsefe hocası olacak. bunlar me yiyor ne içiyor anlamadım gitti
bunlara hiç birşeyinizi emanet edemezsiniz
Yurdum İnsanları,Bu ve Bunun Gibilerin tweet'lerine,Mesajlarına,Söylevlerine,tv Programlarına GÜLÜP GEÇİN;Lütfen.! Bunu Yaparsak Bizzat İktidar Mensuplarınca Düzenlenen TUZAĞA DÜŞMEMİŞ Oluruz.! Bizler ; İktidarın APTALLAŞTIRAMADIKLARINDAN Olmak Zorundayız,Ülkemizin Geleceği İçin.! Gülün Geçin Ne Olursunuz,Düşmeyin Bu Tuzaklara.!!!
Öğretmenlikten İhraç edildi ama Okul , Şube Müdürü ne bilim Milli Eğitim Müdürü falan oldu sanmıştım yada yakındır.
memleketin haline bak ya sapıkları korumaya alıyorlar resmen
KIZLARLA ARKADAŞ OLABİLSE BÖYLE DÜŞÜNMEZDİ. SAPIK
aktif mistik paronayak nedir?Bir araştırın sayın yorumcular...
hükümetin ağzından konuştuğu içi görevden alınmış ama başka göreve verilmiş. tipine baksanıza sözde görevden alınmış daha rahat bir iş vererek ödüllendirmişler.
tayip yakında ziyaretine gider
İradenin ne demek olduğunu bilmeyenin İslamiyet ten haberi var mı zat-ı muhterem? İradeni hangi yöne kullanacağın sana Allah'ın sınavı değil mi? Yani öğrenciN olan kızları kardeşin gibi görmek senin elinde değil mi? Şeytan aklına şeytanlık getirdiğinden onu aklından uzaklaştırmak, başını çevirmek senin iradene bağlı değil mi? Elinden gelmiyorsa nerede dininin sana verdiği güzel hasletler? Nerede senin Allah inancın, nerede senin harama el uzatmayan, göz açmayan inancın?
Kendini zaten çok güzel ifade etmişsin,dediğin gibi sen SAPIKSIN
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