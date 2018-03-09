Eşofmanlı kız öğrencilerle ilgili attığı tweet tepki çekmişti! O öğretmen ihraç edildi

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLARI



Öğretmen Harmancı’nın Twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle:

’Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir’

’Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi’

’Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar’

’Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok. Ya da bundan zevk alan zevkperestler’,

’Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları yabancı bir kadın gibi görmeyen erkek öğretmenler okullarda zina işliyor dersem bu benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı’,

’Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli öğretmenler olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var. Buna sessiz kalanlar olarak biz de hesap vereceğiz.’,

’Bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter’, ’Mustafa Kemal’i seviyor musun diye öğretmenlere sorulsa kem küm diye cevap veren öğretmenden eğitimci olmaz. Oysa malum kişiyi sevmiyorum demek asla suç bile değilken o kadar sindirilmişiz’,

’Okullarda değil hiçbir zaman malum şahsın altına Kuran konulmaz’,

’Öğretmen arkadaşlara bir hatırlatma okullardaki akıllı tahtaların altına malum şahsın altına konulan Kuran'ı Kerim’den hesaba çekileceğiz korkmayın ve deyin ki akıllı tahtaların üstüne Kur'an koymayın’,

’Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır’,

’Bugün beden eğitimi adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor bu hiçbir babanın da umurunda değil. Hemi de Müslüman baba. Niyet sorgulamıyorum İslam’ın sınırlarının dışında niyet aranmaz.’