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Milletvekilleri nikaha eşofmanla geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 07:19 | Son Güncelleme

Mersin’de ilginç bir görüntüye imza atıldı. Çamlıyayla İlçesinin MHP’li Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı’nın kızının nikahına, milletvekili ve belediye başkanlarından bazıları “Maraton koşusundan geliyoruz” gerekçesiyle eşofmanla katıldı.

Milletvekilleri nikaha eşofmanla geldi

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı’nın kızı Funda Tepebağlı, hayatını Berkay Değer ile birleştirdi. Tarsus Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen nikah törenine MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, MHP'li olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur da katıldı.

Nikahı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz kıyarken diğer protokol mensupları ile şahitlik yaptı. Milletvekili ve başkanların nikaha terli eşofmanları ile gelmesi tartışma konusu oldu. Milletvekili ve başkanlar, nikah saatinin Uluslararası Tarsus Maratonu'nun saati ile çakıştığını belirttiler. Protokol üyeleri etkinlikten sonra çifti ve aileleri fazla bekletmemek için nikaha böyle geldiklerini söyledi.

FACEBOOK'TAN PAYLAŞTILAR

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, fotoğrafları Facebook hesabından paylaştı. Can, "Çamlıyayla Belediye Başkanımız İsmail Tepebağlı’nın kızı Funda ve Berkay Değer’in nikahlarına şahitlik ettik. Çiftimizi kutlar, ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.

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nikah Mersin Çamlıyayla ismail tepebağlı eşofmanlı nikah

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
saygısızlar
Belediye Başkanına cübbeyi eşofmanın üstüne giymiş, nerde milletin karşısında önünü ilikleyenler nerde bu ultra rahat halka hizmet edenler.
milleti temsil eden insanlar sözde
Ne o ?pijama partisi ile karıştırdılar galiba.Ne olursa olsun canım marathon mu mazeret?Bir ceketde geçiremediler mi üstlerine?Ama öyle de o zaman üstü forma altı sorma olurdu en iyisi be eşofmanla gideyim nikaha...
Umurumda bile degil mayoyla gelseler haber olurdu takmayin bu isleri boyle
KOLTUKLARIN GÜCÜ ADINAAAAA; GÜÜÜÜÜÇ EŞOŞMANLARIN ARTIIIIIIKK... DAMADA SORUN SİNİRDEN KENDİNİ YİYORDUR KESİN AMA ADAMLARIN ARKASINDA KOLTUK GÜCÜ VAR.. ACABA KENDİ ÇOCUKLARI EVLENSEYDİ YİNEDE BÖYLE GELİRLERMİYDİ..
arabaya asarsın takım elbiseni spor bitincede giyerdiniz elbiselerinizi. bunların niyeti iyi değilmiş bence.
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