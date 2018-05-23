ESOGÜ rektör yardımcılığına atama

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) yeni rektör yardımcıları görevlerine başladı.
ESOGÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Dekanı ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Arslantaş ile Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yıldız, rektör yardımcılığına atandı.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çabuk'un, rektör yardımcılığına devam ettiği bildirildi.
İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Gülay Emre'den zehir zemberek sözler! Adaylıktan çekildi
İstanbul Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hareketli anlar! Otoparkta çatışma çıktı!
Bülent Tezcan'dan Eren Erdem'e yanıt
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama
17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'
Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum