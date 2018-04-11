ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Gönen istifa etti (3)

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, ''Devletimizin bekası, soruşturmanın selameti ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına görevimden istifa ediyorum.'' dedi. Prof. Dr. Gönen, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi Volkan Bayar'ın, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla ateş ederek öldürmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin makamında basın toplantısı düzenledi. Ayşe Aypay ve Neslihan Bay'ın, katil Volkan Bayar tarafından kendileri ve eşleri hakkında FETÖ üyesi olmakla suçlandıkları dilekçelere istinaden eşleri Ahmet Aypay ve

Yalçın Bay'ın KHK ile görevden alındıklarını beyan ettiğini belirten Gönen, şöyle konuştu: ''Ancak, devletimizin ilgili kurumlarından kendileriyle ilgili başka bir belge verilmediğinden Ayşe Aypay ve

Neslihan Bay'ın halen üniversitemiz öğretim üyesi olarak kurumumuzda çalışmaları ve

terfilerinin yapılması sadece katil Volkan Bayar'ın dilekçeleriyle işlem yapılmadığının

diğer bir kanıtıdır. Basın kanallarında katil Volkan Bayar'ın ruh sağlığının bozukluğu hakkında açıklamalar

yapmalarına karşın, veri tabanlarında Volkan Bayar, Saadet Aylin Bayar, Selahattin

Turan, Ahmet Aypay'ın 2016 Kasım ayına kadar farklı zamanlarda, birlikte

gerçekleştirdikleri kitap, bölüm yazarlığı, araştırma, sempozyum katılımı, danışmanlık gibi

birçok ortak çalışmalar ve iş birlikleri mevcuttur.

Görevi başında şehit olan mesai arkadaşlarımızın cinayete kurban gittikleri anda basın

açıklaması yapan Prof. Dr. Ayşe Aypay'ın yönetime karşı içinde tuttuğu kini, öfkeyi öyle bir anda ortaya atabilmesi çok vahim ve düşündürücüdür.

KHK'larla üniversitemizden ihraç

edilen Ahmet Aypay, Yalçın Bay ve Selahattin Turan ile üniversitemiz öğretim üyesi

Prof. Dr. Mesut Küçükkalay, basında ve cenaze töreninde de aynı şekilde yönetime

intikam duyguları ile hakaret etmiş, algı yönetimiyle kendilerine fırsat oluşturmak

istemişlerdir.

Üniversitemiz camiasının ve ailelerin yitip giden dört canın acısını yaşamalarına fırsat

vermemişlerdir. Tüm bu yaşananları milletimizin vicdanına bırakıyoruz.'' - "Toplum algısını yönetmek, infial oluşturmak" Gönen, bu kişilerin elim olayın yaşandığı andan itibaren planlı bir şekilde davranarak diğer üniversitelerden ihraç edilen ve farklı organizasyonlara mensup kişileri de tören alanına topladıklarını ileri sürerek, şöyle dedi: ''Böylece toplum algısını yönetmek, infial oluşturmak ve devletimizin FETÖ/PDY ile mücadelesinde haksızlık yapıldığı üzerinden kamu vicdanını incitmek üzere hareket ettikleri açık bir biçimde görülmüştür. Olayın asıl mağduru olan ailelerin acılarından yararlanmak için örgütlü bir biçimde davranmışlar ve bu durum cenaze töreninde merhumların bazı aile yakınları tarafından 'Şov yapmayın artık acımızı yaşatmıyorsunuz.' sözleriyle tepki görmüştür.''

- ''Bu elim olaya sebep olan katili lanetliyoruz'' Üniversiteden KHK'lar ile ilişiği kesilen Selahattin Turan'ın elim olaydan sonra tekrar gündeme getirdiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile kapatılan Fatih Üniversitesi arasındaki protokol konusu ve tüm diğer iddiaların, YÖK denetleme kurulu ve yargı makamlarınca incelenerek kurum lehine kapatıldığını belirten Gönen, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Üniversitemiz 15 Temmuz sonrasında üzerine düşen bütün sorumluluğu yerine getirmiş ve yasal çerçevede gerekenleri yapmıştır. Bu elim olayı provoke eden kişilerin amacı, devletimizin terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi ulusal ve uluslararası boyutta haksız göstermek, devletimizi itibarsızlaştırmak ve meydana gelecek kaos ortamından yararlanmaktır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ailesi olarak, vicdanlara sığmayan bir olay sonucunda genç bilim insanlarımızı ve deneyimli bir idarecimizi kaybettik. Henüz acımız bu kadar taze iken kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak örgütlü, planlı ve gerçek dışı ithamlara da cevap vermek durumunda olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Ülkemizin terörle mücadelesinde aldığı kararları töhmet altında bırakan, kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerini yıpratmayı amaçlayan, cenaze törenimizin üzerine gölge düşüren bu kişileri ve davranışları kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu elim olaya sebep olan katili lanetliyoruz.''