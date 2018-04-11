ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Gönen istifa etti (3)

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, ''Devletimizin bekası, soruşturmanın selameti ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına görevimden istifa ediyorum.'' dedi.
Prof. Dr. Gönen, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi Volkan Bayar'ın, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla ateş ederek öldürmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin makamında basın toplantısı düzenledi.
Ayşe Aypay ve Neslihan Bay'ın, katil Volkan Bayar tarafından kendileri ve eşleri hakkında FETÖ üyesi olmakla suçlandıkları dilekçelere istinaden eşleri Ahmet Aypay ve
Yalçın Bay'ın KHK ile görevden alındıklarını beyan ettiğini belirten Gönen, şöyle konuştu:
''Ancak, devletimizin ilgili kurumlarından kendileriyle ilgili başka bir belge verilmediğinden Ayşe Aypay ve
Neslihan Bay'ın halen üniversitemiz öğretim üyesi olarak kurumumuzda çalışmaları ve
terfilerinin yapılması sadece katil Volkan Bayar'ın dilekçeleriyle işlem yapılmadığının
diğer bir kanıtıdır. Basın kanallarında katil Volkan Bayar'ın ruh sağlığının bozukluğu hakkında açıklamalar
yapmalarına karşın, veri tabanlarında Volkan Bayar, Saadet Aylin Bayar, Selahattin
Turan, Ahmet Aypay'ın 2016 Kasım ayına kadar farklı zamanlarda, birlikte
gerçekleştirdikleri kitap, bölüm yazarlığı, araştırma, sempozyum katılımı, danışmanlık gibi
birçok ortak çalışmalar ve iş birlikleri mevcuttur.
Görevi başında şehit olan mesai arkadaşlarımızın cinayete kurban gittikleri anda basın
açıklaması yapan Prof. Dr. Ayşe Aypay'ın yönetime karşı içinde tuttuğu kini, öfkeyi öyle bir anda ortaya atabilmesi çok vahim ve düşündürücüdür.
KHK'larla üniversitemizden ihraç
edilen Ahmet Aypay, Yalçın Bay ve Selahattin Turan ile üniversitemiz öğretim üyesi
Prof. Dr. Mesut Küçükkalay, basında ve cenaze töreninde de aynı şekilde yönetime
intikam duyguları ile hakaret etmiş, algı yönetimiyle kendilerine fırsat oluşturmak
istemişlerdir.
Üniversitemiz camiasının ve ailelerin yitip giden dört canın acısını yaşamalarına fırsat
vermemişlerdir. Tüm bu yaşananları milletimizin vicdanına bırakıyoruz.''
- "Toplum algısını yönetmek, infial oluşturmak"
Gönen, bu kişilerin elim olayın yaşandığı andan itibaren planlı bir şekilde davranarak diğer üniversitelerden ihraç edilen ve farklı organizasyonlara mensup kişileri de tören alanına topladıklarını ileri sürerek, şöyle dedi:
''Böylece toplum algısını yönetmek, infial oluşturmak ve devletimizin FETÖ/PDY ile mücadelesinde haksızlık yapıldığı üzerinden kamu vicdanını incitmek üzere hareket ettikleri açık bir biçimde görülmüştür. Olayın asıl mağduru olan ailelerin acılarından yararlanmak için örgütlü bir biçimde davranmışlar ve bu durum cenaze töreninde merhumların bazı aile yakınları tarafından 'Şov yapmayın artık acımızı yaşatmıyorsunuz.' sözleriyle tepki görmüştür.''
- ''Bu elim olaya sebep olan katili lanetliyoruz''
Üniversiteden KHK'lar ile ilişiği kesilen Selahattin Turan'ın elim olaydan sonra tekrar gündeme getirdiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile kapatılan Fatih Üniversitesi arasındaki protokol konusu ve tüm diğer iddiaların, YÖK denetleme kurulu ve yargı makamlarınca incelenerek kurum lehine kapatıldığını belirten Gönen, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Üniversitemiz 15 Temmuz sonrasında üzerine düşen bütün sorumluluğu yerine getirmiş ve yasal çerçevede gerekenleri yapmıştır. Bu elim olayı provoke eden kişilerin amacı, devletimizin terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi ulusal ve uluslararası boyutta haksız göstermek, devletimizi itibarsızlaştırmak ve meydana gelecek kaos ortamından yararlanmaktır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ailesi olarak, vicdanlara sığmayan bir olay sonucunda genç bilim insanlarımızı ve deneyimli bir idarecimizi kaybettik. Henüz acımız bu kadar taze iken kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak örgütlü, planlı ve gerçek dışı ithamlara da cevap vermek durumunda olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Ülkemizin terörle mücadelesinde aldığı kararları töhmet altında bırakan, kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerini yıpratmayı amaçlayan, cenaze törenimizin üzerine gölge düşüren bu kişileri ve davranışları kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu elim olaya sebep olan katili lanetliyoruz.''
- ''Görevimden istifa ediyorum''
Prof. Dr. Gönen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak, 49 yıllık geçmişlerinde olduğu gibi bugün de bilime
ve ülkeye hizmet etmek ile birlikte nitelikli öğrenciler yetiştirmek, sağlıktan mühendisliğe tüm alanlarda önde gelen bölge üniversitesi olma misyonunu layığıyla yerine getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, şunları belirtti:
''Böylesi elim olayların hiçbir şekilde yaşanmamasını temenni ediyor, kaybettiğimiz görev
şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine, tüm üniversitemiz camiasına ve milletimize sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun.
2011 yılından bugüne bilimi rehber edinerek, yüce Türk milletinin onur ve şerefini
yükseltecek çalışmaları tüm mesai arkadaşlarımla birlikte yapmaya gayret ettim. Huzurlarınızda
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi aileme teşekkür ediyorum.
Tüm bu açıklamalardan sonra devletimizin bekası, soruşturmanın selameti ve üniversitem
başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına görevimden istifa ediyorum. ''
(Bitti)
Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu
Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor
Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!
AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama
Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyede
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum