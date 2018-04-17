ESOGÜ’de ‘2. Eskişehir Genç Başarı Şirket Programı Yarışması’

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) düzenlenen ’2. Eskişehir Genç Başarı Şirket Programı’ yarışmasına kent genelinden 31 farklı şirket katıldı.

Genç Başarı Eğitim Vakfı (Junior Achievement Türkiye) tarafından yürütülen ‘Şirket Programı’ kapsamında düzenlenen ‘2. Eskişehir Genç Başarı Şirket Programı Yarışması’; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) paydaşlığı ve ev sahipliğinde ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Yarışmaya Eskişehir genelindeki farklı liselerden öğrencilerin hayata geçirdiği 31 ’Genç Başarı Şirketi’ katılım gösterdi. Stantlarında ürün ve hizmetlerini sergileyen şirketler, jüri karşısında şirketlerini ve çalışmalarını anlatırken seçilen 4 şirketi 12-13 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek ve Türkiye genelinden seçilmiş toplam 30 Genç Başarı Şirketi’nin katılacağı Yılın Şirketi Yarışması’nda Avrupa’da ülkeyi temsil etmek için yarışacak.

“Şirket Programı” 16 - 18 yaş grubu lise öğrencilerine yönelik olarak, öğrencilerin iş dünyası gönüllüleri ve mentörler rehberliğinde, kendi küçük ölçekli şirketlerini sıfır sermaye ile kurdukları, gerçek ürün/hizmet üreterek okul sınırları içinde satış yaptıkları veya yönettikleri, ulusal ve uluslararası fuarlara katıldıkları bir program olarak biliniyor.