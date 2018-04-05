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ESOGÜ’de hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 19:52 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) yaşanan silahlı saldırı sonrası hayatını kaybedenlerin bazı yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi.Öğle saatlerinde yaşanan silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden kişilerin yakınları ESOGÜ Eğitim Fakültesi önüne akın etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) yaşanan silahlı saldırı sonrası hayatını kaybedenlerin bazı yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi.
Öğle saatlerinde yaşanan silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden kişilerin yakınları ESOGÜ Eğitim Fakültesi önüne akın etti. Üç akademisyen 1 fakülte sekreterinin hayatını kaybettiği olayda ölüm haberini alan aile yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi. Fakülte önüne sevk edilen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, fenalık geçiren aile yakınlarına müdahale etti.

ESOGÜ’de hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi

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ESOGÜ’de hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi

ESOGÜ’de hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi
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ESOGÜ’de hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi

ESOGÜ’de hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi
3 / 6

ESOGÜ’de hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi

ESOGÜ’de hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi
4 / 6

ESOGÜ’de hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi

ESOGÜ’de hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi
5 / 6

ESOGÜ’de hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi

ESOGÜ’de hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi
6 / 6

ESOGÜ’de hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi

ESOGÜ’de hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi
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