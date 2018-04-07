ESPARK’ta ’Canlı Dostlarımızın Gözünden Dünya Sergisi’

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezi, Canlı Dostlarımızın Gözünden Dünya Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Espark Alışveriş Merkezi ziyaretçileri, 6 farklı canlının gözlerinden doğayı deneyimleyebilecek, kedi, köpek, at, arı, kuş ve balıkların gözünden dünyayı görebilecekler. 10 Nisan 2018 tarihlerine kadar devam edecek olan etkinlik, hafta boyunca Alışveriş Merkezi’nin açık olduğu saatlerde tecrübe edilebilecek. Hafta sonu 14:00-18:00 saatleri arasında hayvanlar temalı çocuk workshopları gerçekleştirilecek. 4 yaş ve üzeri çocukların katılabileceği workshoplar ücretsiz ve kontenjanla sınırlı olacak.