HABER

ESPARK’ta ’Canlı Dostlarımızın Gözünden Dünya Sergisi’

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:56 | Son Güncelleme

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş.

ESPARK’ta ’Canlı Dostlarımızın Gözünden Dünya Sergisi’

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezi, Canlı Dostlarımızın Gözünden Dünya Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.
Espark Alışveriş Merkezi ziyaretçileri, 6 farklı canlının gözlerinden doğayı deneyimleyebilecek, kedi, köpek, at, arı, kuş ve balıkların gözünden dünyayı görebilecekler. 10 Nisan 2018 tarihlerine kadar devam edecek olan etkinlik, hafta boyunca Alışveriş Merkezi’nin açık olduğu saatlerde tecrübe edilebilecek. Hafta sonu 14:00-18:00 saatleri arasında hayvanlar temalı çocuk workshopları gerçekleştirilecek. 4 yaş ve üzeri çocukların katılabileceği workshoplar ücretsiz ve kontenjanla sınırlı olacak.

Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıda yeni gelişme Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıda yeni gelişme
Flaş gelişme! Cudi ve Gabar'a giriliyorFlaş gelişme! Cudi ve Gabar'a giriliyor
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi! Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!

Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!

TSK duyurdu: Yurt içi ve yurt dışında teröristlere darbe vuruldu

TSK duyurdu: Yurt içi ve yurt dışında teröristlere darbe vuruldu

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Tam 6 milyon lira! (Milli Piyango 1117. hafta Sayısal Loto sonuçları)

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Tam 6 milyon lira! (Milli Piyango 1117. hafta Sayısal Loto sonuçları)

PKK liderlerinin yeri tespit edildi, baskını ABD engelledi

PKK liderlerinin yeri tespit edildi, baskını ABD engelledi

TSK'dan İdlib'e 9. gözlem noktası

TSK'dan İdlib'e 9. gözlem noktası

Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili son dakika gelişme

Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili son dakika gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.