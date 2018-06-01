eSpor turnuvasının finali 23 Haziran'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye, Azerbaycan ve Arap ülkelerini kapsayan, PUBG ve eSpor severleri buluşturan "LG PUBG TAMGAME" liginin finali, 23 Haziran'da Volkswagen Arena'da yapılacak.

Türkiye, Azerbaycan ve Arap ülkelerinden katılan 400 takım ve bin 600 oyuncunun 3 ay boyunca mücadele ettiği turnuvaların ardından finaller için 72 takım belirlendi. 15- 35 yaş aralığındaki oyunculardan oluşan takımların final için iddialı olan ve ön plana çıkanları, Türkiye’den Team Bosphorus ve Royal Bandits oldu.

Aylık elemeler ve derecelere göre belirlenen 60 takım ve eSpor dünyasından davet edilen 12 ünlü takım, 2-3 ve 9-10 Haziran’da yapılacak online maçlarda mücadele edecek. Maçlar PUBG Türkiye resmi Twitch kanalı, "twitch.tv/battlegroundstr"den canlı izlenebilecek.

Sıralamada ilk 20'de yer alacak takımlar, 23 Haziran'da Volkswagen Arena’da gerçekleşecek "LG PUBG TAMGAME Ligi Büyük Finali"nde oynamaya hak kazanacak ve şampiyonluk için yarışacak.

Toplamda 60 bin dolarlık para ödülünün dağıtılacağı turnuvanın finalinde şampiyon takım, 16 bin dolar ve ekipman ödüllerinin yanı sıra Berlin'de 25-29 Temmuz'da düzenlenecek 2 milyon dolar ödüllü "PUBG Global Invitational" turnuvasında ülkesini temsil edecek.

Büyük final için erken dönem indirimli biletler, GameSatış üzerinden satın alınabilecek.

