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eSpor turnuvasının finalistleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye, Azerbaycan ve Arap ülkelerinden 480 takım ve bin 920 oyuncuyla başlayan turnuvanın finali, 23 Haziran'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye, Azerbaycan ve Arap ülkelerini kapsayan, PUBG ve eSpor-severleri buluşturan "LG PUBG TAMGAME" liginin finalistleri belirlendi.

Türkiye, Azerbaycan ve Arap ülkelerinden 480 takım ve bin 920 oyuncuyla mart ayında başlayan turnuvanın finali, 23 Haziran'da Volkswagen Arena'da yapılacak.

Alanında Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından olan ligde, yarı finalde yapılan karşılaşmaların ardından 72 takım içinden 20 takım büyük finale katılmaya hak kazandı.

Biletleri GameSatış sitesinde günler önce satışa sunulan dev organizasyona, oyuncu takımlar ve izleyicilerle birlikte ortalama 2 bin 500 kişinin katılması bekleniyor.

Büyük finalde şampiyonluk için mücadele edecek finalist takımlar şöyle:

"Oyun Hizmetleri, TOA Esports, Mod-Z, Gaz Gezenler, Griffins, Ice Esports Club, Dark Passage, Moria's Sons, Team Ready, Beşiktaş Esports, Osh-Tekk Warriors, Gameparam ESC, YoungStars TOA, Misi Esports Club, Not Fair, HWA Gaming, Invictum E-Sports, Kızıl Elma, Apophis Team, The Order"

Toplam 60 bin dolarlık nakit ödülün dağıtılacağı "LG PUBG TAMGAME Ligi"nin finalinde şampiyon takım, 16 bin dolar nakit ve ana sponsordan ekipman ödüllerinin yanı sıra Berlin'de 25-29 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2 milyon dolar ödüllü "PUBG Global Invitational" turnuvasına katılacak.

Büyük finalde dereceye giren ikinci takım 8 bin dolar, üçüncü takım 4 bin dolar para ödülü kazanacak.

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