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Esra Erol'da kan donduran itiraf!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

13 yaşında öz amcası tarafından 1 yıl boyunca tecavüze uğrayan Safiye'nin hikayesi çok konuşuldu. Kayıp olan annesi Nurşen’i arayan 13 yaşındaki Safiye’nin hayatı herkesi dehşete düşürmüştü. Kayıp olan annesi Nurşen’i bulmak için Esra Erol’da programına başvuran Safiye'nin annesi bugün ortaya çıktı. Programda kızına ve yeğenine tecavüz ettiği iddia edilen amca da şok itiraflarda bulundu.

Kayıp olan annesi Nurşen'i bulmak için Esra Erol'da programına başvuran Safiye'nin, hayat hikâyesi izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Dün Esra Erol'da programında, hem kendi öz kızına hem de öz yeğenine tecavüz ettiği iddia edilen Osman Çolakoğlu. "Ben size herşeyi anlatmak zorunda değilim, mağdur olan benim" diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.

Osman Çolakoğlundan bugün kan donduran itiraf geldi. Osman Çolaoğlu "Herkes yeğenini sever, şefkati vardır, sevgisi vardır. Ben amcası olarak yeğenimi severim, yeğenimi okşarım ama cinsel istismar diye bir şey yok" dedi. Osman Çolakoğlu'nun bu sözlerinin ardından sosyal medya da, Bu kadarına da pes şeklinde yorumlar paylaşıldı.

"AMCAM İDAM EDİLSİN"

Safiye, programda "10 yıl boyunca anneme, 1 yıl boyunca bana tecavüz eden öz amcam Osman Çolakoğlu idam edilsin!" ifadesini kullanmıştı.

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"ANNEME 10 YIL BOYUNCA TECAVÜZ ETTİ"

Öz amcası Osman Çolakoğlu'nun tecavüzüne uğradığını iddia eden Safiye, şöyle konuşmuştu:

"Öz amcam, anneme 10 yıl boyunca tecavüz etti. Annem hamileydi ve amcamla evlenmek zorunda kaldı. Evlendikten sonra da öz amcam bana 1 yıl boyunca tecavüz etti. Annemin akli dengesi yerinde olmadığı için, söyleyemedim. Adli tıpa gittik, rapor aldık, şikayet ettik. 1 gün ceza evinde kaldı. Kadın sığınma evinde kaldık. Öz amcam ilk evliliğinden olan öz kızına da tecavüz etti. Psikolojim çok bozuk. Yakalansın ve suçu cezasız kalmasın istiyorum, idam edilsin"

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ESRA EROL'UN SORULARI YANITLAMADI

"Aynı istismara maruz kalan, tüm çocukların sesi olmaya geldim" diyen Safiye, evli ve 8 aylık hamile olduğunu, eşinin kendisine sahip çıktığını ifade etti. Yayına bağlanan Osman Çolakoğlu ise "Yargı süreci devam ediyor. Safiye'nin ortaya attığı iftiralar, kendi özgür iradesiyle mi acaba? En son mahkeme de şikayetinde vazgeçti" ifadelerini kullanmıştı.

Çolakoğlu, Esra Erol'un "10 yıl boyunca ağabeyiniz taksiye çıktığında yengeniz Nurşen'e tecavüz ettiğiniz doğru mu?", "Yengeniz ve çocuklara sahip çıkmak için evlendim diyorsunuz ama Nurşen hanımla evlendiğinizde zaten 2 aylık hamileymiş?" sorularını yanıtsız bırakmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol safiye çolakoğlu osman çolakoğlu

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bu tür olaylar neden hep kapalılarda oluyor
Manyağın bakışlarından belli sapık olduğu....
Bu adamı bırakın hapsi kendi partilerinden hemen milletvekili adayı gösterirler.
benim dini bütün türbanlı bacım
BU NE REZİL PRAGRAM YA EVLİLİK PRAGRAMLARINDAKİ REZİLLİKLERİN AYNISINI BU TARZ PROGRAMLARDA DA GÖRÜYORUZ YAZIYORLAR SENORYOYU Bİ KAC TANEDE KENDİNİ BİLMEZ BULUYORLAR YAZDIKLARI SENORYOYU OYNATIYORLAR AYIP TIR GÜNAH TIR NERDE BU RETÜK NERDE BU AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI NEDİR BU REZİLLİK KÜCÜK YAŞTAKİ COCUKLARIN ARTIK NE DAYIYA NE AMCAYA NE BABAYA NE ABİYE KISACASI ŞU DÜNYADA GÜVENECEKLERİ KİMSE KALMADI BU PROGRAMI YAPAN LAR VE BUNLARA İZİN VERENLER NE KADAR AŞALIK BİRİLERİ BUNLAR KİMLERE HİZMET EDİYORLAR BU KİŞİLERE PROGRAM YAPMALARINI YASAKLAMAK GEREKİYOR ALLAHIM SİZİ BİLDİĞİGİBİYAPSIN
bugünde erkekliğimizden utandıracak bi gebeş çıktı çok şükür
10 yıl tecavüz olunmaz o kadar süre kendi rızası olmadan nasıl oluyormuş ya parasını yediniz adamın parası bitincede haydi yallah tecavüz dedigin 1 kere olur 10 yıl tecavüzmü hep nerede yaşıyorsunuz dala vera bunlar
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