Esra Erol'da kan donduran itiraf!

Kayıp olan annesi Nurşen'i bulmak için Esra Erol'da programına başvuran Safiye'nin, hayat hikâyesi izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Dün Esra Erol'da programında, hem kendi öz kızına hem de öz yeğenine tecavüz ettiği iddia edilen Osman Çolakoğlu. "Ben size herşeyi anlatmak zorunda değilim, mağdur olan benim" diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.
Osman Çolakoğlundan bugün kan donduran itiraf geldi. Osman Çolaoğlu "Herkes yeğenini sever, şefkati vardır, sevgisi vardır. Ben amcası olarak yeğenimi severim, yeğenimi okşarım ama cinsel istismar diye bir şey yok" dedi. Osman Çolakoğlu'nun bu sözlerinin ardından sosyal medya da, Bu kadarına da pes şeklinde yorumlar paylaşıldı.
"AMCAM İDAM EDİLSİN"
Safiye, programda "10 yıl boyunca anneme, 1 yıl boyunca bana tecavüz eden öz amcam Osman Çolakoğlu idam edilsin!" ifadesini kullanmıştı.
"ANNEME 10 YIL BOYUNCA TECAVÜZ ETTİ"
Öz amcası Osman Çolakoğlu'nun tecavüzüne uğradığını iddia eden Safiye, şöyle konuşmuştu:
"Öz amcam, anneme 10 yıl boyunca tecavüz etti. Annem hamileydi ve amcamla evlenmek zorunda kaldı. Evlendikten sonra da öz amcam bana 1 yıl boyunca tecavüz etti. Annemin akli dengesi yerinde olmadığı için, söyleyemedim. Adli tıpa gittik, rapor aldık, şikayet ettik. 1 gün ceza evinde kaldı. Kadın sığınma evinde kaldık. Öz amcam ilk evliliğinden olan öz kızına da tecavüz etti. Psikolojim çok bozuk. Yakalansın ve suçu cezasız kalmasın istiyorum, idam edilsin"
ESRA EROL'UN SORULARI YANITLAMADI
"Aynı istismara maruz kalan, tüm çocukların sesi olmaya geldim" diyen Safiye, evli ve 8 aylık hamile olduğunu, eşinin kendisine sahip çıktığını ifade etti. Yayına bağlanan Osman Çolakoğlu ise "Yargı süreci devam ediyor. Safiye'nin ortaya attığı iftiralar, kendi özgür iradesiyle mi acaba? En son mahkeme de şikayetinde vazgeçti" ifadelerini kullanmıştı.
Çolakoğlu, Esra Erol'un "10 yıl boyunca ağabeyiniz taksiye çıktığında yengeniz Nurşen'e tecavüz ettiğiniz doğru mu?", "Yengeniz ve çocuklara sahip çıkmak için evlendim diyorsunuz ama Nurşen hanımla evlendiğinizde zaten 2 aylık hamileymiş?" sorularını yanıtsız bırakmıştı.
Esra Erol'da kan donduran itiraf!
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