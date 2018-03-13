Esra Tüfenkci sergi ve nakış kursunun açılışını yaptı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesine bağlı Yeşilkonaklar ile Gençlik Merkezlerinde açılan el sanatları ve beceri kurslarına katılan bayanların hazırlamış oldukları el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergi ile biçki, dikiş ve nakış kursunun açılışını yaptı.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapan Yeşilkonaklar ile Gençlik Merkezlerinde ki sanatsal kurslara katılan bayanların hünerli ellerinden çıkan halı dokuma, biçki, dikiş, nakış, iğne oyası, dantel ürünleri, takı tasarım, mefruşat, giyim ve üç boyutlu tablo çalışmaları Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezinde açılan sergide görücüye çıktı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci beraberinde Vali’nin eşi Neriman Kaban, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk, AK Parti İl Başkanının Eşi Sadiye Kahtalı ile Yeşilyurt Belediye Başkanının eşi Yasemin Polat ile birlikte hem serginin hem de biçki, dikiş ve nakış kursunun açılış kurdelasını kesti.

El emeği göz nuru eserleri yakından inceleyen Esra Tüfenkci, kurs öğretmenlerinden ve kursiyerlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ortaya çıkan eserleri çok beğendiğini ifade eden Esra Tüfenkci, “Yeşilyurt İlçemizde el sanatlarının yaşatılması toplumsal değerlerin muhafaza edilmesi adına önemlidir. El sanatlarının gelecek nesillere aktarılması anlamında açılan kurslara bayanlarımızın ilgi göstermesi ayrıca önemlidir. Sergilenen ürünlerin hepsi birbirinden değerlidir. Çünkü kursiyerlerimizin ortaya koydukları alın teri, emek ve çaba söz konusudur. El sanatlarının yaşatılması ve bayanlarımızın meslek sahibi olmaları için böylesine faydalı hizmet alanlarını ilçe sakinlerinin hizmetine sunan Yeşilyurt Belediyesi başta olmak üzere eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize yaptıkları bu güzel eserlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanının eşi Yasemin Polat, günün anısına kursiyerler tarafından yapılan ‘elif-vav’ ile üç boyutlu tablo çalışmalarını Esra Tüfenkci, Neriman Kaban ve Sadiye Kahtalı’ya hediye etti.